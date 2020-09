Arbeidsmigranten gaan niet wonen in Beek

De toekomstig eigenaar van hotel ’t Heuveltje in Beek, Jan Buurman, is niet van plan om de locatie te gebruiken als huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. De mogelijke woonlocatie voor buitenlandse werknemers in het pand zorgt al jaren voor onrust in het dorp.

“We gaan ’t Heuveltje draaien als een gewoon hotel”, zegt toekomstig eigenaar Buurman van investeringsmaatschappij Smitjesland uit Gendt, die met ingang van oktober het pand wil overnemen. “Alle gasten zijn welkom, ook arbeidsmigranten.” Hiermee overtreedt de toekomstig eigenaar naar eigen zeggen geen regels, omdat de gemeente van zijn plannen afweet. Wethouder Walter Gerritsen van Montferland laat weten dat het verboden is om arbeidsmigranten te huisvesten in ’t Heuveltje: “Ze mogen wel als gasten verblijven in het hotel, maar ze mogen er absoluut niet wonen”, aldus de wethouder.



Het wél of niet huisvesten van arbeidsmigranten in het hotel is al lang onderwerp van discussie. Zowel buurtbewoners als de gemeente verzetten zich tegen de vestiging van buitenlandse werkkrachten in het iconische pand aan de St. Jansgildestraat. Buurtbewoners overwegen zelfs naar de rechter te stappen, mocht er een huisvestingslocatie komen in ’t Heuveltje. Volgens Buurman zijn de zorgen echter niet nodig: “Alles blijft zoals het is. We gaan het runnen als een hotel en alle betalende gasten zijn welkom.”