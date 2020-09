'We fleuren er allemaal van op', behalve de burgemeester van Aalten

"Het is goed voor de aantrekkingskracht van het centrum, want het levert meer bezoekers op. De horeca is er blij mee. Kortom, we fleuren er allemaal van op." Zo motiveerde fractievoorzitter Alexander van der Graaff van D66 in Aalten een motie om de tijdens de coronacrisis ruimer opgezette terrassen tot november toe te staan.

De motie was dinsdagavond het slotakkoord van de raadsvergadering en burgemeester Anton Stapelkamp fleurde er allerminst van op.

'Niet duidelijk deze motie toevoegt'

"Hier kunnen we kort over zijn, deze motie verbaast me", zei Stapelkamp, wijzend op een 'raadsmededeling van drie weken geleden'. Daarin werd de toestemming voor de uitbreiding van de terrassen tot 1 november al gemeld.

"We zijn er sinds 27 augustus al mee bezig, waarbij we voorzichtig nadenken hoe we er ook in juridisch opzicht volgend jaar mee omgaan. Het is me niet helemaal duidelijk wat deze motie toevoegt", aldus Stapelkamp.

Van der Graaff: "De motie geeft extra aan of de maatregel structureel is."

Stapelkamp: "Volgend jaar gaan we er mee door. Dat is toch structureel?"

Van der Graaff: "De situatie voor en na de coronacrisis, daar gaat het om."

Breder getrokken

Daarop wees Stapelkamp op de onvoorspelbaarheid van het coronavirus en mengden zich andere raadsleden in de discussie. Die leidde tot een verbreding van het uitgangspunt van de motie.

Raadslid Henk Hartemink (VVD) bekende te hebben getwijfeld over het nut van de motie, maar besloot die toch te steunen: "We zijn blij dat de motie breder getrokken wordt, dat er naar de hele economie wordt gekeken."

En de motie? Die werd uiteindelijk aangenomen. Alleen de ChristenUnie kon de motie niet plaatsen en stemde tegen.