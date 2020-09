Provincie wil granulietperikelen in toekomst voorkomen

Overtollige bagger mag als het aan de provincie ligt alleen nog worden gestort in onderwaterstortlocaties en niet zoals bij Over de Maas. Daar is veel discussie over vanwege het granuliet en vooral het aanwezige bindmiddel flocculant.

Afvalput

Uit berekeningen van Zembla en de gemeente West Maas en Waal blijkt dat er veel meer van de giftige stof vrijkomt dan Rijkswaterstaat berekende. "We snappen dat je ergens met je afval heen moet, maar we zijn niet de afvalput van Noord-West Europa", benadrukt gedeputeerde Peter Drenth.

Zie ook: 'Cruciale rekenfout' bij omstreden granulietstort, gemeente weer naar de rechter

Bij verondiepen is het Rijk het bevoegd gezag. De provincie en de gemeente zitten samen om tafel met Rijkswaterstaat om de huidige situatie te bespreken. Provinciale Staten stemmen later vanavond over een motie om op te roepen de stort van granuliet in de zandwinningsplas te stoppen.