GelreDome moet volleybaltempel worden met bijna 50 WK-wedstrijden

Over precies twee jaar moet het feest losbarsten in Arnhem. Dan start het WK volleybal dat in Nederland en Polen wordt gehouden. Arnhem krijgt 45 wedstrijden en in Apeldoorn zijn er ook drie. Maar een WK organiseren in coronatijd is nog niet zo makkelijk, zo stelt Michel Everaert van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).

Vooropgesteld blijkt dat iedereen positief gestemd is over het doorgaan van het WK 2022. "Dat virus is over twee jaar gewoon weg, die blijven meestal niet lang", stelt Everaert.

Maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt nagedacht over scenario's die toegepast kunnen worden tijdens het evenement. Denk bijvoorbeeld aan het spelen zonder publiek, met minder publiek of het feit dat iedereen getest moet worden. "We zijn enkele plannen nu ook deels aan het uitwerken. Als iedereen straks op 1,5 meter van elkaar moet zitten, zijn er ook minder plekken."

Wel of geen GelreDome?

En daarom wordt er bij de volleybalbond ook getwijfeld of er wel in GelreDome gespeeld moet worden. Natuurlijk wil de bond dat graag, maar als er maximaal 6.000 mensen naar binnen mogen (zoals nu bij Vitesse het geval is), valt een groot deel van de sfeer weg.

"Misschien moeten we dan wel terug naar kleinere locaties", stelt technisch directeur Joop Alberda. "Maar ik weet op dit moment net zoveel als jij." Vooralsnog blijft iedereen dromen van een WK-finale met mogelijk 30.000 supporters.

Vooralsnog staan er 45 poulewedstrijden ingepland in het stadion van Vitesse. Daarnaast krijgt Arnhem ook nog de 'verliezersfinale' en de grote finale. Apeldoorn krijgt twee kwartfinales en een halve finale.

Veel vraagtekens, maar ook al veel geregeld

Hoewel er door het coronavirus nog veel vraagtekens zijn, is er ook al heel veel geregeld. "We hebben namelijk het geluk dat het WK nog twee jaar weg is. We gaan ervan uit een normaal evenement te kunnen organiseren", zegt Everaert.

Door de coronacrisis konden er grote stappen worden gezet in de organisatie, er waren namelijk geen grote evenementen waar de aandacht op moest liggen.

"Dus nu weten we dat er een congres van de wereldvolleybalbond op Papendal kan zijn met 600 internationale gasten. Dat is economisch gezien heel interessant, ook voor Papendal. Daarnaast zijn we bezig met een medisch congres op de Radboud Universiteit. Ik heb er goede hoop op dat dat gaat lukken. Dan komen er ook zo'n 500 tot 1000 artsen naar het evenement. Daarnaast zijn we bezig met alle side-events."

Speelt Slöetjes weer?

Tot slot zijn er ook nog wat vraagtekens op het sportieve vlak. Celeste Plak uit Apeldoorn en topspeelster Lonneke Sloetjes uit Lichtenvoorde hebben een sabbatical genomen, omdat ze willen nadenken over hun toekomst als volleybalster.

"We hopen uiteraard dat ze er in 2022 bij zijn. Het zijn meiden met uitstraling en een Gelderse achtergrond. Die wil je er op het WK bij hebben", stelt Everaert. "Joop Alberda heeft contact met ze, maar ik denk dat we ze er niet al te veel mee moeten lastigvallen. Het zijn volleyballiefhebbers en ik heb er vertrouwen in dat ze terugkomen."

