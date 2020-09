Gelredag op 3 oktober in Dinxperlo

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In Gelderland combineren we dat met het Erfgoedfestival. Deze zomer hebben tien landelijk bekende artiesten zich laten inspireren op tien historische locaties. Tijdens de Maand van de Geschiedenis presenteren zij hun werk in een onlineversie van het Erfgoedfestival. Rappers Typhoon en Akwasi gingen respectievelijk naar Slot Loevestein en het Afrika Museum. Schrijfster Paulien Cornelissen liet zich inspireren in het Streekmuseum Flipje en Tiel en het Regionaal Archief Rivierenland en schrijver Jaap Robben was te vinden in het Grenslandmuseum van Dinxperlo. En daar zijn we tijdens deze speciale Gelredag te gast.

We ontvangen de bezoekers om 10.00 uur in de prachtige dorpskerk van Dinxperlo. Festivaldirecteur Mijke Pol zal daar een inleiding verzorgen over het Erfgoedfestival en wat we deze maand allemaal kunnen beleven. Vervolgens zal Jaap Robben een lezing verzorgen over zijn werk en zijn teksten over het Grenslandmuseum voordragen. Tot slot vertelt burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten over zijn plannen voor het volgende Erfgoedfestival in 2022. Het is dan precies 450 jaar geleden dat de Nederlandse Opstand tegen Spanje begon. Dit is het thema van het volgende Erfgoedfestival over twee jaar.

Vervolgens kan iedereen tussen 11.00 uur en 13.00 uur gratis en op eigen gelegenheid het Grenslandmuseum bezoeken. Dat gebeurt in kleine groepjes. Vanaf 11.00 uur is er ook koffie en thee verkrijgbaar in de dorpskerk voor de bezoekers die moeten wachten voordat ze het Grenslandmuseum kunnen bezoeken. Aanmelden voor de Gelredag is verplicht en kan op gelredagen@gld.nl