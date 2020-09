Geen openbaar carnaval in gemeente Wijchen in 2021

De zeven Wijchense carnavalsverenigingen hebben in overleg met burgemeester Marijke van Beek (PvdA) besloten dat de openbare carnavalsviering in 2021 niet zal plaatsvinden. Zij zien onder de huidige omstandigheden geen mogelijkheid hiertoe. Wel houden ze de mogelijkheid open om kleinschalig met de eigen leden een viering te houden.

"Carnaval vieren op anderhalve meter is erg lastig"

Burgemeester Marijke van Beek nodigde de carnavalsverenigingen uit om het gesprek over de openbare viering aan te gaan. “Tot mijn verrassing gaven ze alle zeven aan dat ze geen mogelijkheid zien om openbaar carnaval te vieren in 2021. Alle voorbereidingen die erbij komen kijken maken het organiseren moeilijk en carnaval vieren op anderhalve meter is erg lastig. Ze zeggen zelf ook: soms gaat het aan het begin goed, maar aan het eind van de avond wordt de intimiteit meer gezocht. Het is moeilijk handhaafbaar en verenigt zich niet met carnaval zoals men dat gewend is. En dat is ook zo, de lol gaat er dan wel een beetje vanaf. Het is erg spijtig, ik baal er ook echt van.”

Alternatieve activiteiten

De carnavalsverenigingen houden nog wel de deur open om kleinschalig met de eigen leden carnaval te vieren. Daar wordt samen met de horeca naar gekeken. Ook wordt nog gekeken naar activiteiten voor kinderen. Significante veranderingen in de situatie rondom het coronavirus kunnen mogelijk nog wel verandering in de annulering van de openbare carnavalsviering brengen. Van Beek: “Het is natuurlijk erg vroeg dag om deze beslissing te nemen. Mochten de omstandigheden toch gunstiger worden door een forse afname van het aantal besmettingen of een vaccin, dan kunnen we nog samen de schouders eronder zetten om alsnog iets te organiseren. Dat zal dan alleen niet helemaal hetzelfde zijn als we gewend zijn.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7