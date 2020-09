Nijmeegse raad in de bres voor Moria: 'Tijd van wachten is voorbij"

De verklaring is ondertekend door oppositiepartijen CDA, PvdA, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren en Gewoon Nijmegen, en coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de SP. Alleen oppositiepartijen VVD, 50Plus en VoorNijmegen.NU hebben de verklaring niet ondertekend.

Dakloos

Bij de brand op 9 september 2020 raakten zo’n 12.000 mensen in één klap dakloos waardoor zij op straat moeten slapen. Onder hen zijn 4200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen. In de verklaring schrijven de partijen: “De situatie in het kamp was al schrijnend. Duizenden kinderen zijn van de ene hel in de andere beland. Zelfs het gammele dak of tentdoek boven de hoofden van de vluchtelingen bestaat in Moria niet meer.”

In 2015 bood de Nijmeegse raad ook al een gezamenlijke verklaring Gastvrij voor Vluchtelingen aan. In dat jaar kwamen er honderdduizenden mensen naar Europa. “De beelden van tientallen, soms honderden mensen bijeengepakt op gammele bootjes staan bij velen op het netvlies gebrand”, zo stond destijds in de verklaring.

Nijmegen gastvrij en sociaal

Er kwam een Europese aanpak, waarbij alle landen naar vermogen bijdroegen aan een menswaardige oplossing. Er kwam opvang in de regio. In de verklaring van toen stond: “De fracties in de Nijmeegse gemeenteraad willen niet wegkijken van deze problematiek. Lokaal moeten we doen en bijdragen wat we kunnen!”

De ondertekenaars van de verklaring verwijzen naar het gastvrije en sociale karakter dat Nijmegen van oudsher heeft. “In onze gemeente worden al jaren vluchtelingen opgevangen.” Omdat de Waalstad in de Tweede Wereldoorlog zo hard getroffen is, kunnen veel Nijmegenaren zich de verschrikkingen van oorlog en geweld maar al te goed herinneren, zo schrijven de partijen.

Heumensoord

Om die reden willen zij bij iedere crisis hun lokale verantwoordelijkheid nemen. “Vluchtelingen die voor oorlogsgeweld of politieke vervolging hun land moeten verlaten, zijn welkom in onze stad.” In 2015 heeft Nijmegen duizenden vluchtelingen opgevangen op Heumensoord.

De verklaring besluit: “Nijmegen herbevestigt opnieuw gastvrij te zijn voor vluchtelingen. Nijmegen neemt haar verantwoordelijkheid tijdens de humanitaire klap, de tijd van wachten is voorbij.”

De Nijmeegse fracties realiseren zich dat de lokale invloed op deze crisis beperkt is. “Als lokale fracties hebben we geen pasklare antwoorden. Maar we willen aan de slag met wat we wél kunnen. Waar een wil is, is een weg.”