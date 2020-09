Wethouder Meijer onthult met brugklasleerlingen nieuwe namen Het Streek Lyceum en Het Streek College

Wethouder Meijer werd daarbij geassisteerd door brugklassers van beide locaties. Zij zijn immers degenen die de eerste lichting vormen van leerlingen die echt op Het Streek College en Het Streek Lyceum zitten. Met die nieuwe namen wordt ook een hoofdstuk van Het Streek afgesloten: het tijdperk waarin locaties de namen droegen van de straten waar zij aan lagen: Bovenbuurtweg en Zandlaan. Geen namen die verwijzen naar de inrichting van het onderwijs op de locaties. En ook niet naar het motto van de school: 'Samen leren, samen leven' waarmee we onze verbondenheid als scholengemeenschap willen uitstralen.

Met die nieuwe namen lijkt een deel van de cirkel helemaal rond maar is het toch net niet. Heel vroeger (tot 1995) was er namelijk ook al een Streeklyceum. In de volksmond heette het toen: 'Ik zit op Het Streek of ik ga naar Het Streek'. Een ijzersterk begrip in de regio. Besloten is toen om die naam te handhaven. Het verschil is echter dat we het nu niet meer aan elkaar schrijven maar los van elkaar. Hoe het ook zij: we zijn heel blij met en trots op deze twee prachtige namen.