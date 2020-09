Roken op Gelderse stations kun je vergeten

Begin deze maand begonnen ProRail en de NS met het verwijderen van alle rookpalen en roosters op de perrons. Landelijk gezien gaat het om in totaal 390 rookpalen en 120 rookroosters die verwijderd worden. Ook de borden waar de rookzones op worden aangegeven, gaan allemaal weg. In onze provincie zitten de werkzaamheden er inmiddels op en dus is het laatste sigaretje op een Gelders perron inmiddels al gerookt. Al zal het voor sommige mensen best nog wel even wennen zijn, erkent de NS. "We zullen mensen eerst op de nieuwe situatie wijzen", benadrukt woordvoerder Leonie Bosselaar. Mensen die uit gewoonte per ongeluk nog een sigaretje opsteken hoeven dus niet direct een boete te verwachten.

Veel veranderd sinds 2004

Voor de stationshallen, trappen, liften en tunnels geldt al sinds 2004 een rookverbod. Ook in treinen zelf mag sindsdien niet meer gerookt worden. "Als je ziet hoe die verandering destijds werd ontvangen, is het sluiten van deze rookzones een minder grote stap", stelt Bosselaar met gevoel voor realiteitszin. Want met rookvrij maken van alle stations wil de NS bijdragen aan het streven van de overheid om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

Waar het opsteken van een sigaretje in de trein of in het café in het begin van deze eeuw nog de normaalste zaak van de wereld was, zijn inmiddels steeds meer plekken rookvrij. Zo is het sinds 1 augustus verboden om op of rond schoolpleinen te roken. Daarnaast is het streven om alle speeltuinen, zorginstellingen en sportverenigingen in 2025 rookvrij te krijgen.

Naast het verwijderen van de rookzones is de NS dit jaar ook al gestopt met de verkoop van rook- en tabakswaren in de eigen winkels, zoals de Kiosk en de StationsHuiskamer.

Luister hier naar verslaggever Joost die keek of de NS ook daadwerkelijk gaat handhaven:

Zie ook: Rookverbod in speeltuin Velp: 'Roken is een verkeerd voorbeeld voor grote kinderen'