Maatregelen tegen overlast centrum Groesbeek

Met name in en rond de parkeergarage Spoorlaan en daarboven op het parkeerdek van de Aldi en Jan Linders ervaren omwonenden en bezoekers steeds meer overlast. Deze overlast bestaat uit onder andere geluidshinder, vernieling, rotzooi/afval achterlaten en een grote mond tegen omwonenden.

Extra maatregelen

Niemand mag de parkeergarage en het parkeerdek betreden tussen 22.00 en 06.00 uur. Dit verbod gaat in per donderdag 24 september. De gemeente plaatst die dag de verbodsborden. De politie en boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) gaan regelmatig controleren of de jongeren zich aan dit verbod houden. De gemeente houdt constant in de gaten of deze maatregelen effect hebben. Voorlopig zijn deze maatregelen een proef tot maart 2021.

Burgemeester Mark Slinkman: “Ik snap dat jongeren de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. En dat dit in coronatijd lastiger is. Ondanks eerdere maatregelen is er echter nu een grens bereikt in de overlast die ze veroorzaken bij andere inwoners.”

De gemeente heeft extra geïnvesteerd in jongerencentrum Maddogs door de openingstijden te verruimen, zodat jongeren daar kunnen worden opgevangen. Verder hebben boa’s en politie waarschuwingen en bonnen uitgedeeld als er overtredingen werden geconstateerd en zij blijven dat doen. Jongerenwerk (Forte Welzijn) praat met de jongeren en zoekt samen naar een andere tijdsbesteding. Het sociaal team van de gemeente richt zich op de thuissituatie van jongeren die overlast geven.