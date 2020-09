'Kookboek' moet Westervoortse wijk Mosterdhof opknapbeurt geven

De inzending 'Wijk aan de Dijk -Mosterdhof 2050' heeft Panorama Mosterdhof gewonnen. Dat is een ontwerpprijsvraag om deze wijk in Westervoort klaar te maken voor de toekomst. Dat heeft de landelijke jury vandaag bekend gemaakt.

De Mosterdhof is in het najaar van 2019 door het Rijk uitgekozen om mee te doen aan de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Die moet woonwijken uit de jaren '60, '70 en '80 aan de stadsranden een impuls geven. De Westervoortse wijk mocht samen met zes andere wijken in Nederland een plan indienen voor een grote opknapbeurt.

Duurzaamheid

Het winnende team is gekozen uit drie genomineerden en maakte 'een kookboek' voor de Mosterdhof. De rode draad in dit plan is het verduurzamen van de wijk en het investeren in de leefbaarheid. Het bestaat uit 'recepten' voor woningen, hofjes, openbare ruimte en omgeving. Particuliere eigenaren krijgen steun bij het verduurzamen van hun woning, het waardevolle stelsel van voetpaden wordt hersteld en de natuurwaarden van de uiterwaard worden vergroot. Het team is voor het gebruik van diverse kleuren in de Mosterdhof.

De jury koos unaniem voor het 'kookboek'. De gemeente heeft eerder al 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het project.

