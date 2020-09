Wethouder bedroefd na vernielingen: 'Als ik weet wie dit gedaan heeft, dan pluk ik hem kaal'

Het toestel was een paar jaar geleden nog niet open, of hij werd al vernield. Wethouder Detlev Cziesso: "Ik kon toen wel huilen. Het is een schitterend toestel. Als je elke keer brand of vernielingen krijgt, dan is het op een gegeven moment afgelopen. Dan staat het dus niet terecht op deze plek."

Ongestoord stennis schoppen

Het houten gevaarte met glijbaan is dus al jaren doelwit van vandalen. Hij ligt iets verhoogd en wordt omgeven door water, met een wiebelbrug voor wie hem durft over te steken en grote stenen waarover je al hoppend de overkant kunt bereiken.

Kijk naar een video over het park. De tekst gaat eronder verder.

Daarachter gaat het park verder en bevinden zich nog meer watertjes. Wie stennis wil schoppen, kan hier ongestoord zijn gang gaan.

'Tien knapen van een jaar of 15'

Volgens omwonenden gaat het om jongeren die zich niet kunnen beheersen. Graffiti en brandplekken ontsieren het toestel, grote panelen zijn inmiddels tegen de ingangen getimmerd.

Omwonende Klaas Feddema: "Het is hier in de laatste vier jaar wel veranderd. Het is wat verpauperd; wij komen er niet zo graag meer. Zodra daar tien knapen lopen van een jaar of 15, dan willen de kleinen toch wel vertrekken. En de ouders vinden dat ook niet zo prettig", vertelt hij.

Toezicht is nodig

Feddema vervolgt: "Het is zonde, het ligt hier prachtig. Maar er zal toch een stukje toezicht moeten zijn." Als mogelijke nieuwe locatie oppert hij de kinderboerderij even verderop in de wijk. "Daar komen al kinderen en er is ook toezicht."

Wethouder Cziesso geeft toe dat toezicht voor de nieuwe plek wel nodig zal zijn. Want op deze manier werkt het niet. Hij rekent na: het plaatsen van het speelterrein kostte destijds 140.000 euro, de vernielingen gooiden daar nog eens 20.000 euro bovenop.

'Ik pluk ze kaal'

Daarom bezint de gemeente zich nu op een alternatieve plek. "Ik heb van Apeldoorners al veel reacties gehad over een andere locatie", zegt Cziesso.

En de raddraaiers dan, wat gebeurt daarmee? "Als ik ook maar enig idee had wie het gedaan kon hebben, dan zou ik hem echt kaalplukken voor de kosten."