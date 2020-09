Inwoners Spijk balen van 'foutje bedankt' bij aanleg fietspad

Inwoners van Spijk willen een oplossing van de gemeente nu het fietspad langs de dijk naar Zevenaar voorlopig nog niet klaar is. Het tijdelijke fietspad zou er voor het begin van dit schooljaar liggen, maar loopt zeker een half jaar vertraging op omdat een aanwonende bezwaar heeft gemaakt. Volgens de Stichting Actief Spijk - die de belangen van het dorp behartigt - is dat onacceptabel.

Voorzitter Guido Ariessen is nog steeds verbaasd hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Al in juli 2019 was de aanleg van het fietspad volgens de gemeente goedgekeurd en zouden op korte termijn gesprekken gevoerd worden met grondeigenaren en aanwonenden, dus het is onbegrijpelijk waarom de bezwaren nu pas behandeld worden."

Foutje heeft grote gevolgen

Wethouder Carla Koers gaf onlangs aan dat alles klaar was voor de aanleg en dat ze niet verwacht had dat er nog een aanwonende bezwaar zou indienen. Ze gaf toe in dat opzicht misschien een beetje naïef te zijn geweest en te optimistisch. Maar nu er wel een bezwaar is ingediend, moet dat ook volgens de vaste procedures worden afgehandeld. Het fietspad kan dan op zijn vroegst pas in het voorjaar worden aangelegd.

"Alles wordt nu weggewuifd, met het gevoel 'foutje, bedankt', maar door dit 'foutje' van de gemeente lopen onze kinderen, inwoners en bezoekers wel grote risico's op die dijk", aldus Ariessen. "En die risico's worden alleen maar groter naar mate de winter komt: het wordt mistig, het is donker, er is weinig verlichting. " Bovendien moeten alle kinderen uit Spijk vanaf dit schooljaar elders naar school, want de enige basisschool in het dorp is deze zomer gesloten.

Drempels

De Stichting Actief Spijk gaat woensdagavond inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeente Zevenaar. Ook al is de gemeente niet verantwoordelijk voor het vervoer naar de scholen, de gemeente is wel verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid van inwoners, vindt de SAS. "We willen het niet op ons geweten hebben dat wij er niet alles aan gedaan hebben, dus we doen nogmaals een oproep voor een snelle oplossing."

Het liefst wil iedereen natuurlijk dat het fietspad alsnog wordt aangelegd, maar inmiddels zijn ook andere tijdelijke oplossingen welkom. "Dan moeten er bijvoorbeeld maar drempels gelegd worden op de dijk, zodat het verkeer in ieder geval langzamer gaat rijden", oppert Ariessen.

Een week geleden stelden oppositiepartijen VVD en PvdA al vragen over het uitgestelde fietspad. De VVD doet een verzoek tot een interpellatiedebat over de kwestie. Als dat door gaat, zal dit op de eerste volgende raadsvergadering plaatsvinden.

