Gaat de Arnhemse Sarah de Tweede Kamer in? Het spant erom

Het Arnhemse SP-raadslid Sarah Dobbe is op plek vijftien terechtgekomen op de voorlopige kieslijst van haar partij voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Volgens de laatste peilingen net niet genoeg voor een plekje in de Haagse banken. "Maar ik geloof dat we groot kunnen en moeten worden", zegt Dobbe strijdvaardig.

Dobbe rondde op de Nijmeegse Radboud Universiteit drie masterstudies af: ontwikkelingsstudies, sociale geografie en advanced development studies. Daarna werkte ze jarenlang in Cambodja. Daar leerde Dobbe dat ongelijkheid en onrecht geen natuurwet is. "Dat is het gevolg van keuzes."

'Politiek ingerold'

Toen zij ook in haar eigen land de 'slechte politieke keuzes' zag als het gaat om bezuinigingen op de zorg, is Dobbe 'de politiek ingerold'.

Of het niet veel mooier is om lokaal echt iets te kunnen betekenen in de gemeenteraad, dan vanuit dat logge Den Haag? "Het werk in de gemeenteraad is ook heel mooi. Maar hoe vaak de wethouders hier niet zeggen: daarvoor moet je in Den Haag zijn. Dat zeggen ze wel iets te vaak hoor, maar het klopt wel, er is daar veel te doen."

'Blijf gewoon Arnhemse'

En ook als Kamerlid zal ze de mensen in de buurten 'gewoon op blijven zoeken', belooft Dobbe. "Ik blijf gewoon Arnhemse."

Vanuit huis is er voldoende support voor een stap naar Den Haag. "Mijn man is heel trots en dat vind ik geweldig. Hij kent mij niet anders dan dat ik me de afgelopen 20 jaar met hart en ziel inzet voor mijn idealen."

'Gerrie zou het goed doen'

Haar fractievoorzitter Gerrie Elfrink, al bijna 20 jaar actief in de Arnhemse politiek waarvan 8 jaar als wethouder, is tien plekken onder Dobbe als nummer 25 op de kieslijst geplaatst. Of dat opvallend is? "Gerrie zou het supergoed doen als Kamerlid", zegt Dobbe bemoedigend. "Maar hij doet nu belangrijk werk als penningmeester voor onze partij."

In december wordt de kieslijst definitief vastgesteld door de leden.

