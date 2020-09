Marcouch haalt uit naar 'roekeloze' studenten: 'Ze zijn een tijdbom voor ouderen'

In de veiligheidsregio van Marcouch stijgen coronabesmettingen in de privésfeer, op het werk én in het Wageningse studentenleven. Marcouch trok van leer richting de studenten: "Ze komen in studentenhuizen roekeloos bij elkaar. Met grote groepen bouwen ze een feestje. Dat is een groot risico en een gevaar voor de omgeving. Voor de ouderen en de kwetsbaren zijn studenten een tijdbom, terwijl ze zelf fysiek sterk zijn."

Wageningen was vorige week even de gemeente met relatief de meeste besmettingen in Nederland. Daaronder waren voornamelijk studenten. Een woordvoerder van de Wageningen Universiteit (WUR) noemde de cijfers toen zorgelijk. Locoburgemeester Leo Bosland zei dat horeca het aantal studenten in cafés moest beperken.

"We hebben grote zorgen over de verspreiding", zei Marcouch woensdag op Radio Gelderland. "We moeten voortdurend de vinger aan de pols houden. En we kunnen het alleen maar volhouden als iedereen zich houdt aan de regels. Ook wat betreft hygiëne. Daar kun je geen politieagent bij zetten. Daar ben je als individu zelf bij en daar moet je elkaar op aanspreken."

'Stigmatisering'

Twee lokale politieke partijen, GroenLinks en Connect Wageningen, hebben kritiek op de eerdere oproep van locoburgemeester Bosland om specifiek groepen studenten en jongeren in Wageningse horeca te weren. Dat vinden ze 'stuitend en stigmatiserend'. "Alweer worden studenten in deze coronacrisis anders behandeld dan andere Wageningers", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring op Facebook.

Ze noemen het terecht 'dat aan de horeca gevraagd wordt te blijven hameren op de gedragsregels en om het bijeenkomen van grote groepen te ontmoedigen', "maar waarom alleen als het om jongeren en studenten gaat?"

Studentenverenigingen WSV Ceres en SSR-W hebben nog niet gereageerd op de uitlatingen van Marcouch.