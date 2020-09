'Arnhem bij zwaarst getroffen winkelgebieden door corona'

Na de afkondiging van de lockdown en verplichte sluiting van de horeca, liepen er veel minder mensen door de winkelstraten in ons land. In de belangrijkste straten ging het om iets meer dan 20 procent van het normale aantal passanten.

Veel modezaken

Dat Arnhem hard is getroffen, komt volgens Gertjan Slob van Locatus omdat er veel modewinkels zijn. En juist in die branche werden in coronatijd veel online aankopen gedaan, meer nog dan normaal. Verder is de horeca in Arnhem sterker vertegenwoordigd dan in andere steden.

Een andere reden voor de terugloop is dat er veel winkels op slot gingen. In het centrum van de Gelderse hoofdstad zit een groot aantal filialen van grootwinkelbedrijven zoals WE, Primark en Zara, die tijdelijk hun deuren sloten.

En zijn er ook nog relatief veel mensen die in de directe omgeving van het Arnhemse centrum werken, maar door het virus nu thuisbleven. "Die lopen normaal in hun middagpauze een rondje door de stad en kopen hun lunch of iets anders wat ze nog nodig hebben. Of ze kwamen aan het einde van de dag nog even langs. Ook dat is een stukje omzet dat de retailers moeten missen", aldus Slob.

Dalende trend

Sectoren als de horeca, kleding- en schoenenwinkels zagen hun omzet in coronatijd met 30 tot 40 procent dalen. Er waren volgens Locatus ook winkels die het juist beter deden, zoals woonwinkels, bouwmarkten en supermarkten.

Na de zwaarste lockdownperiode liep het aantal bezoekers in de Nederlandse winkelstraten weer gestaag op, maar in de zomer werd weer een dalende trend ingezet. In de eerste weken van september stabiliseerde het aantal bezoekers iets boven de 50 procent ten opzichte van voor corona.

Na doorrekening van de effecten schat Locatus dat de leegstand zal toenemen tot 9,9 procent eind 2021, tegenover 7,6 procent nu. "Onze best mogelijke schatting is dat eind volgend jaar zo'n 21.500 panden leegstaan."