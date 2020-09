Wat vind jij: moeten we meer kerncentrales bouwen?

Als het aan de VVD ligt, starten we vanaf 2025 met de bouw van nieuwe kerncentrales. Hoewel windmolens en zonneparken als paddenstoelen uit de grond schieten, zorgen ze er niet voor dat we de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs halen. Met kernenergie lijken deze doelen wel haalbaar.

Daarnaast is er veel kritiek op de plaatsing van windmolens en zonneparken, ook in onze provincie. Onder andere in Elspeet, regio Apeldoorn en Zutphen is een stevig gesprek gaande over de plaatsing van windmolens en zonneweides. Maar ook over kernenergie wordt gediscussieerd in Gelderland. De kerncentrale in Dodewaard is dan wel niet meer in werking: op de sloop van de centrale, die in mei nog in brand stond, moeten we nog wachten.

We zijn benieuwd wat jij vindt: moeten we kernenergie inzetten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? Of is zonne- en windenergie voor nu de beste oplossing? Laat het weten in de poll.