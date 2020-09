Predicaat 'Hofleverancier' voor Aalders Schoenmode

In 2020 viert de firma Aalders haar 125-jarig jubileum. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door Esther Schepers- Aalders, de vierde generatie Aalders. In 2016 is de zaak grondig verbouwd en voldoet deze geheel aan de eisen van deze tijd. In 2017 is ook een webshop geopend. Mede door het accent op kwaliteitsschoenen te leggen heeft het bedrijf zijn goede naam uitgebouwd en trekt het klanten uit vele dorpen in de omgeving. Als mensen niet in staat zijn naar de winkel te komen, komt de firma Aalders naar de klanten toe, om toch de persoonlijke service te kunnen bieden.



De onderneming staat middenin de Ulftse samenleving, bekleedt een vooraanstaande rol in de gemeenschap van Ulft en staat wijd en zijd bekend om haar goede kwaliteit en service. De zaak heeft een enorme betrokkenheid richting haar klanten. De eigenaar, die ook belast is met de leiding, staat goed bekend.