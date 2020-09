Tik op de vingers voor raadslid Wijchen Lokaal voor onheuse bejegening burgemeester

Raadslid Leo Herms van Wijchen Lokaal heeft dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Wijchen excuses moeten maken voor het onheus bejegen van waarnemend burgemeester Marijke van Beek (PvdA). Herms merkte op dat zij de boeken in zou gaan als de burgemeester die Wijchen van de inwoners afpakt. Van Beek is voorstander van een bestuurlijke fusie van de gemeente Wijchen met de gemeente Druten.

"Niet de populairste burgemeester"

Wijchen Lokaal is géén voorstander van een bestuurlijke fusie en noemt het ‘de grootste politieke fout in de geschiedenis van Wijchen’. “Eerst even over u”, zo begon Herms zijn betoog richting Van Beek. “De inwoners van Wijchen weten wel waarom u gekomen bent. U gaat vast de boeken in als de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Wijchen, maar zeker niet als de populairste. U gaat de gemeente Wijchen van ons afpakken in naam van de Commissaris van de Koning.” Daarna maakte Herms nog verschillende scherpe verwijten aan het adres van verschillende fracties over hun rol in het proces richting een bestuurlijke fusie.

"Ongekend, ongehoord en ongepast"

Andere fracties reageerden verbolgen op de woorden van Herms. “Dit is ongekend, ongehoord en ongepast”, vindt Bjorn Derksen (CDA). “Zo horen we hier niet met elkaar om te gaan.” Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen): “Het is niet de burgemeester die ons dwingt om keuzes te maken, daar zijn we zelf volwassen en verstandig genoeg voor. Ik vind het ongepast om zulke grote woorden te gebruiken.” Peter Gatzen (PvdA) noemt de woorden van Herms ‘klinkklare onzin’.

Excuses

Na nadrukkelijk aandringen op excuses maakte Herms deze ook. “Ik wil u mijn welgemeende excuses aanbieden voor mijn verkeerde woordkeus. Dit zijn spontane reacties die bij mij binnenkomen.” Van Beek accepteerde de excuses en dankte de fractievoorzitters die er iets over zeiden.