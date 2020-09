Ouders en zorgpersoneel Pluryn luiden noodklok na overdosis autistische Wesley (23)

Ouders en personeel maken zich grote zorgen. Het vaste personeel vertrekt en wordt vervangen voor invalkrachten. "Ik ben mijn vertrouwen kwijt", zegt Bart Krijnen over de gang van zaken bij de afdeling waar zijn zoon Wesley zit.

Die afdeling 'De Bijenkorf' werd zo’n drie jaar geleden opgezet. Ex-medewerkers vertellen dat zij er alles aan gedaan hebben om het tot een succes te maken. Maar ze voelen geen medewerking van hogerhand. Het ene na het andere personeelslid stapt op. En dat zorgt voor onrust.

Overdosis

Vorige week woensdag werd Wesley Krijnen (23) samen met een andere cliënt het terrein af gelaten en hij kreeg zijn pinpas mee. Wesley vertelt: "Uiteindelijk zijn we in Duitsland terechtgekomen en heb ik daar oprecht omdat ik het zelf wilde, geprobeerd een overdosis te nemen. En dat is bijna gelukt, want ik belandde in het ziekenhuis."

Zijn vader vertelt hoe hij door Pluryn werd gebeld met de mededeling dat Wesley was opgenomen, maar dat hij zich niet druk moest maken. "Maar ik belde naar het ziekenhuis en het bleek dat hij was opgenomen met een overdosis! Dat is gewoon een gevoel of de bodem onder je voeten uitzakt."

Uitstroom personeel

Er waren op het moment van het incident alleen zzp-ers aan het werk die niet wisten dat Wesley niet zo maar weg mag, laat staan dat hij daarbij een pinpas mag meenemen. Het vaste personeel kent die afspraak wel. Jaap Nagtegaal, hoofd behandeling bij Pluryn: "Hoe het kan gebeuren dat dat een keer mogelijk niet is geweest, willen we natuurlijk graag ook zelf snappen om te voorkomen dat dat nog een keer zo zou zijn."

Ex-medewerkers weten wel hoe dat komt: "Probleem is dat er een zeer hoog personeelsverloop is, waardoor er eigenlijk nauwelijks nog bekende begeleiders voor die cliënten zijn. Het personeel gaat lopen omdat het ontbreekt aan veiligheid en vooral ook aan zorgvisie."

Ex-medewerker: 'Geen langetermijnvisie'

Het drugsbeleid is daar volgens een ex-medewerker een goed voorbeeld van. Een kleine twee jaar geleden moest de traumahelikopter er volgens hem aan te pas komen omdat een cliënt van een andere woning een overdosis had genomen.

De ex-medewerker: "Dan is er paniek in de tent en dan wordt er een drugswerkgroep opgericht om drugsbeleid te formuleren. En op dag vier dient zich bij een andere cliënt een nieuwe crisis aan. Daar gaat dan alle aandacht heen en het drugswerkgroepje blijft stil liggen. Het is living by the day. Het ontbreekt aan langetermijnvisie.”

Gefrustreerd

Volgens Bart Krijnen is er zelfs nauwelijks behandeling. "Er wordt niet gesport en de cliënten worden volgestopt met medicijnen om ze maar rustig te houden, waardoor ze bijna allemaal overgewicht hebben."

Veel medewerkers zijn in elk geval zo gefrustreerd dat ze het bijltje erbij neergooien en weggaan bij Pluryn. Al die personeelswisselingen komen de cliënten niet ten goede. Een ex-medewerker vertelt: "Wanneer de vaste grond onder de voeten van cliënten wegzakt doordat de bekende begeleiders opstappen, raken veel cliënten in paniek. En dat uit zich dan in dit soort incidenten (de overdosis van vorige week, red). Het is een wanhoopsdaad."

Vicieuze cirkel

Volgens de anonieme (ex-)medewerkers neemt Pluryn veel cliënten aan met een zware zorgindicatie, omdat die veel zorggeld met zich meebrengen. Maar vervolgens ontbreekt het aan een goed behandelplan. Dat frustreert waardoor vaste medewerkers het opgeven. Daardoor moeten er zzp-ers worden ingehuurd die duur zijn waardoor er nog minder mogelijk is qua behandelingen, wat weer leidt tot uitstroom. Een vicieuze cirkel, zo klinkt het.

Jaap Nagtegaal van Pluryn ziet die vicieuze cirkel niet, maar erkent wel dat er een personeelsprobleem is. Maar volgens hem speelt dat alleen bij één groep op De Bijenkorf. "We willen dat ook graag veranderen en hebben dat inmiddels ook al opgepakt met dat er vaste bekende invallers op het team komen, in de tijd dat we zoeken naar nieuwe mensen."

'Hij krijgt geen hulp'