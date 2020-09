Elspeet slaapt slecht van mogelijke komst windmolen

Midden in de natuurrijke omgeving van Elspeet zou ie misschien wel eens kunnen komen: Een torenhoge windmolen. Daar zit niet iedereen op te wachten weet ook bewoner Henk van Asselt: "De meeste mensen vragen zich af of dit nu de meest geschikte plek is voor een windmolen", zegt hij. "We vinden het misstaan in het landschap".

Aart Vlijm, ook inwoner van Elspeet, is het roerend met Henk eens: "Dit is een natuurgebied. Ik vind dat hier geen windmolens moeten komen. Daar ben ik fel tegen."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder na de video:

Zoekgebied

De verontruste dorpsbewoners bewoners baseren zich op een kaartje van samenwerkende gemeentes op de Veluwe, ook wel 'Energie Noord Veluwe' genoemd. Maar volgens de gemeente Nunspeet geeft het kaartje het zoekgebied aan. Het is dus nog niet zeker of de 'Dorpsmolen' zoals de gemeente hem noemt ook daadwerkelijk op die plek komt.

De wethouder laat weten dat daarbij draagvlak en acceptatie belangrijk zijn. De gemeente wil dus van de bewoners horen wat ze van het idee van een windmolen vinden.

Bron: Regionale Energie Strategie

Alternatieven

De bewoners lijken vooralsnog dus nog niet zo enthousiast. Ze hopen dat de gemeente ook naar alternatieven wil kijken. "Die mensen hier aan de zijkant zitten tegen zo'n ding aan te gapen. Wat voor nut heeft het?", vraagt Aart Vlijm zich af. "Energie opwekken kan ook op andere manieren."

Daar heeft Henk van Asselt wel zijn ideeën over. "Het liefst zou ik gebruik willen maken van warmtepompen, maar dat is nu misschien nog niet realistisch. Maar wij gaan er van uit dat als alle daken in Elspeet van zonnepanelen worden voorzien, dat Elspeet zelfvoorzienend kan zijn en er dus geen windmolens nodig zijn."

Woensdagavond is er een informatieavond voor bewoners. Daar zal de gemeente Nunspeet de plannen voor een windmolen verder toelichten.