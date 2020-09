'Zwart randje' aan mishandeling journalist bij autobrand Rheden

De mishandeling heeft bovendien 'een zwart randje', zegt Bruning, omdat het de honderdste melding is sinds het meldpunt PersVeilig van het NVJ vorig jaar in het leven is geroepen. “Dat zegt wel iets over het feit dat bedreigingen en geweld tegen journalisten misschien niet aan de orde van de dag zijn, maar wel aan de orde van de week.”

Trieste constatering

In Rheden werd de fotojournalist in zijn buik gestompt. “Het is heel vervelend wat daar is gebeurd. En het is triest om te moeten constateren dat het een paar keer per week gebeurt.”

Journalisten hebben volgens Bruning net als hulpverleners een belangrijke publieke taak. “Ze doen vaak in naam van het publiek verslag van incidenten en demonstraties. Maar bij boerenprotesten of demonstraties van Viruswaanzin zie je dat ze het echt op journalisten hebben gemunt. De journalist wordt bij brandjes en rellen op straat niet langer als neutrale toeschouwer bekeken, maar als een soort speler waarop ze hun agressie kunnen botvieren.”

De meldingen bij PersVeilig gaan niet altijd om fysiek geweld, maar ook om bedreigingen. Mensen die zeggen dat ze op het huisadres van de journalist langskomen of hun familie gaan aanpakken. “We hebben de steen door de ruit van rechtbankverslaggever Chris Klomp gehad en de spraakmakende bedreigingen van misdaadjournalisten als John van den Heuvel en Paul Vugts.”

Bodycam

De NVJ wil er volgens Bruning voor zorgen dat journalisten hun werk kunnen blijven doen. “Ook in moeilijke wijken of midden in de nacht.” Soms is het daarvoor nodig dat ze ergens met meer mensen naartoe gaan, of dat hun klussen beter worden voorbereid.

De vereniging traint journalisten daarnaast in het de-escaleren van agressief gedrag. Ook zijn er afspraken gemaakt met politie en justitie voor zwaardere straffen en prioriteit bij aangiftes, vertelt hij. “En journalisten kunnen camera's dragen op hun kleding, die goed vastleggen wat er gebeurt. Vaak heb je een camera in je hand, maar als die uit je handen wordt geslagen dan heb je geen beeld van degene die wat doet.”

Journalist Roland Heitink had zo'n bodycam al aangeschaft en beschikt daarom over beelden van het incident. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie zegt de zaak serieus op te pakken.

