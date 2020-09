Weer gedonder camping Arnhem: bewoners betalen duizenden euro's meer voor energie

Er is weer gedonder op Oostappen Vakantiepark in Arnhem. Vaste bewoners werden afgelopen week geconfronteerd met water- en energierekeningen die tot duizenden euro's hoger uitvielen dan normaal. "De eigenaar wil ons wegpesten door het leven zuur te maken", is een bewoner overtuigd.

Omroep Gelderland sprak meerdere bewoners die anoniem willen blijven. "Anders ben ik bang dat ik hier niet meer veilig ben", zegt een van hen. Hij toont de factuur die hij kreeg. Voor een jaar betaalt hij bijna 3700 euro voor zijn gas, water en elektra. Aan voorschot werd er bij hem 300 euro ingehouden, waardoor er nog een openstaande rekening van bijna 3400 euro ligt.

'Schandalig'

En daarmee zit hij naar eigen zeggen nog aan de onderkant. Er zouden medebewoners zijn bij wie de rekening oploopt tot een jaarbedrag van 10.000 euro. "Dat zijn mensen die leven van de voedselbank en onder bewindvoering staan", weet hij. "Schandalig." Het gaat volgens hem in totaal om een kleine honderd 'gedupeerde bewoners'.

De meeste vaste bewoners zouden zelf ook graag ergens anders wonen, legt hij uit. "Liever heb ik een normale woning, maar dat is heel moeilijk. Je wordt ook niet geholpen door de gemeente. Er worden geen alternatieven geboden."

'Geen uitleg, geen idee'

Een andere bewoner heeft een bijbetaling van 2900 euro voorgeschoteld gekregen. "En ik doe al zuinig met elektra. Ik heb alleen een vriezer, koelkast, magnetron en televisie. Meer doe ik niet aan, zelfs geen lamp." Ook zou er geen waarschuwing voor de aankomende tariefstijgingen zijn gegeven. "Geen uitleg, geen idee waar dit vandaan komt."

De raadsman van het park, Marcel Senders, laat aan Omroep Gelderland weten dat de berekening van de energiekosten jarenlang te laag was. Volgens Senders heeft de parkeigenaar er op die manier steeds geld op toegelegd. In de overeenkomst met de bewoners staat volgens hem hoe dat tarief berekend moet worden. Dat is nu correct gebeurd, zegt Senders. "Zonder aanvullende vorderingen uit eerdere jaren."

'Onplezierig? Kan zo zijn'

Dat een nabetaling onplezierig is 'kan zo zijn', stelt de raadsman. Volgens hem kunnen de bewoners het vakantiepark benaderen voor een betalingsregeling. "Als we niets horen, gaan we ervan uit dat het zo passend is voor de bewoners."

"Knap ingewikkeld en heel vervelend voor die mensen", laat wethouder Ronald Paping weten. "Maar we hebben geen middelen om er iets aan te doen." Volgens hem is parkeigenaar Peter Gillis meerdere malen verzocht om iets te doen of laten. "Maar die trekt zijn eigen plan. Daar is moeilijk mee te praten."

De gemeente wijst erop dat er schuldhulp voor de bewoners beschikbaar is.

'Die galbak'

"Hij is nog op televisie geweest hè, die galbak", verwijst bewoonster Mireille Ridderbosch naar het SBS6-programma 'Massa is kassa', de realityserie van Peter Gillis en zijn familie. Het vermogen van de man die in totaal tien vakantieparken runt, werd eerder geschat op 85 miljoen euro. Dat leverde hem een plek in de Quote 500 op. "Vies ventje", meent Ridderbosch.

De bewoners laten weten een advocaat in de arm te nemen.

