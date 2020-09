Studenten vinden stageplek in de Achterhoek

"Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken iedere mbo-student dit jaar de ontwikkelkans te bieden die ze nodig hebben", laat Willem Buunk, wethouder en boardlid van 8RHK Ambassadeurs, weten. De Achterhoek is op dit moment de op vier na beste arbeidsmarktregio in Nederland als het gaat om het tekort aan stageplaatsen. Regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt Marion Liebregts is namens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betrokken bij het plaatsen: "Een stageplek garanderen kunnen we niet, maar we zetten samen de schouders eronder", zegt Liebregts.



In overleg met de in totaal 5273 erkende leerbedrijven in de regio is het volgens Liebregts gelukt om voldoende stageplaatsen te creëren. Voor het Graafschap College is het op stage gaan dit schooljaar van groot belang, aangezien door de corona-uitbraak slechts een derde van de studenten op school mag zijn. "Ze hebben dus veel minder plek voor praktijkvakken, waardoor stages nu nóg belangrijker zijn", aldus Liebregts. Vorig jaar liepen 8684 studenten stage in de Achterhoek. Hoeveel het er dit jaar worden, is voor Liebregts niet duidelijk.



Handhavers zoeken stageplek

Het enige tekort zit op dit moment bij de opleiding Handhaving, waar enkele tientallen stageplekken te weinig zijn. "Dat zijn de mensen die je op straat ziet voor gemeenten en Rijkswaterstaat", verklaart Liebregts, die een oproep doet aan burgemeesters om praktijkopleiders te stimuleren plaatsen aan te bieden. Daarnaast onderzoekt 8RHK Ambassadeurs of de studenten voor het handhaven van coronamaatregelen op scholen kunnen worden ingezet.



Krapte in ICT en Zorg

Zorgen zijn er ook voor stageplaatsen in de ICT-sector en in de sector Zorg en Welzijn. "Daar is krapte, maar op dit moment geen tekort", zegt Liebregts. In algemene zin heeft ze namens SBB en het onderwijs in de Achterhoek nog een oproep voor bedrijven, specifiek in de technieksector: "Laat je vacatures vooral goed zien, zodat alle studenten op Stagemarkt hun plaats kunnen vinden. Daar zie je ook de andere kant; er zijn veel bedrijven die nog steeds geen studenten kunnen krijgen."