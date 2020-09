'Crystal methlab Herwijnen onderdeel van groot drugsnetwerk'

Politie in het drugslab in Herwijnen. Foto: Politie Gelderland

Het Openbaar Ministerie denkt een heel groot drugsnetwerk op het spoor te zijn, waarbinnen het in juni ontmantelde crystal methlab in Herwijnen een belangrijke rol speelt. Dat werd duidelijk in een rechtszaal in Utrecht.

In totaal gaat het deze week in de rechtbank van Utrecht om veertien verdachten. Zij zijn merendeels opgepakt bij een grote politieoperatie die plaats vond op 30 juni, op 33 plaatsen in heel Nederland. Het is nog maar een voorbereidende zitting, maar in juridisch opzicht staat er veel op het spel.

De verdachten, veelal afkomstig uit Zuid-Hollandse plaatsen als Den Haag, Dordrecht en Rotterdam, waren volgens het OM betrokken bij de productie- en handel van crystal meth en andere soorten synthetische drugs. Naast Herwijnen gaat het daarbij om drugsproductie- of handelslocaties in Dordrecht, De Meern, Ridderkerk, Kerkeveld en Lelystad.

Enkele verdachten die deel uit maken van deze groep stonden volgens het OM volop in contact met de twee Mexicaanse mannen die begin juni zijn opgepakt in Herwijnen. Zoals een man uit het Brabantse Moerdijk. Hij zou het lab in Herwijnen hebben aangestuurd, zo legt de officier van justitie maandag in Utrecht zijn gehoor voor. Iets wat door diens advocaat onmiddellijk wordt tegengesproken. Er zou slechts sprake zijn geweest van het afhalen van afval.

Link met onderzoek naar martelkamers

De onderzoeksresultaten komen voort uit uit de ontmanteling van het Encrochat-netwerk. Een provider in versleutelde telefoonberichten, waarop veel criminelen aangesloten waren. Medio juni haalde de Nederlandse politie dit communicatienetwerk in samenwerking met de Franse politie uit de lucht. En sindsdien is het druk in opsporingsland.

Wat het OM maandag presenteert, is een deeltje van een denkbeeldige criminele piramide. "We hebben zicht gekregen op wie deel uit maakt van de top van deze organisatie," zo laat de openbaar aanklager weten, die tevens meldt dat er een direct verband bestaat tussen de verdachten van het Appel-onderzoek, de hier genoemde drugslabs, en het 26Lemont-onderzoek, het veelbesproken nieuws dat criminelen martelkamers bouwden in Noord Brabant en daarover met elkaar aan het chatten waren.

Nog niet alle Encrochatberichten ontsleuteld

Veel blijft tegelijkertijd nog onbenoemd, zo valt op te maken uit de verslagen van collega's van RTV Utrecht en Omroep Brabant, maandag aanwezig bij de pro forma-zitting. Het OM blijft voorzichtig in het delen van dossierinformatie. Vermoedelijk deels omdat nog lang niet alle Encrochat-berichten zijn ontsleuteld. Daarnaast wil het OM lopende onderzoeken kennelijk niet in gevaar brengen.

Of de de ontwikkelingen aan de rechtbank van Utrecht veel invloed hebben op het strafproces van de twee 'Gelderse' Mexicanen is vooralsnog de vraag. Op 2 december aanstaande staat er namelijk een nieuwe pro forma-zitting gepland in Arnhem, in hun zaak.

Zie ook: OM verwacht meer arrestaties in zaak rond crystal meth-lab Herwijnen