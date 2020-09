Superboeren likken wonden na 7-3 nederlaag: 'Gênant, maar komt goed'

Thuis in Steenderen slaat Hans Boesberg de krant nog eens open. Hoofdschuddend ziet de voorzitter van de supportersvereniging van De Graafschap in dikke letters de kop: 'Woede en ongeloof na pikzwarte avond' boven het wedstrijdverslag. "Het is heel sneu, triest" zegt Boesberg. "Weet je, het vervelende was, je had ook niet het idee dat wij er ook één zouden maken."

'Ik trok wit weg'

Boesberg keek de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen maandagavond thuis op tv. "Ik trok wit weg, op een gegeven moment zie ik een gast lopen van Jong AZ. Bij z'n eigen 16-meter gebied pikt hij de bal op en die liep naar de andere 16-meter en die kwam geen mens tegen. Dan denk ik hoe kan dat nou, wij hebben er toch ook elf. Hoe kan zoiets. Hoe is dit mogelijk. Hoe kun je zo apathisch naar de slachtbank geleid worden?"

Een verklaring voor het slechte presteren van het elftal heeft Boesveld niet: "Ik vind het ook helemaal niet passen bij ons. Ik ga er voorlopig vanuit dat dit toch een incident is en dat de draad weer opgepakt wordt. Hoe het kon gebeuren, dat weet ik niet. Was het een algemene offday van iedereen? Het was ook niet één iemand. Iedereen viel door het mandje."

Kampioenschap

Grote vraag is natuurlijk hoe deze nederlaag doorwerkt in de toekomst. Veel supporters zagen hun club na de eerste overwinningen al moeiteloos mee strijden om het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie of promotie. Wordt het allemaal dan toch veel moeilijker dan verwacht? "Ik vind het toch wel een beetje gênant. Je kunt de krant niet openslaan of we zijn topfavoriet om mee te doen voor promotie en misschien wel kampioen worden. Dat staat er iedere keer in en dan laten we dit zien. Ik vind het wel erg triest."

Toch blijft de voorzitter positief: "Iedereen kan wel een blooper hebben. Het is maar goed dat dit nu aan het begin gebeurt, in plaats van als we bijna kampioen zijn," zegt Boesveld. "We staan er eigenlijk nog wel best goed voor," klinkt het hoopvol. "Iedereen wordt nu weer op scherp gezet. Iedereen krijgt op z'n sodemieter van Mike Snoei als het goed is en dan gaan we gewoon verder. Komt goed, Komt goed."

