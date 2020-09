Kudde Hooglanders arriveert in Tielse uiterwaarden

De uiterwaard ligt dicht bij het centrum van Tiel en wordt veel gebruikt door recreanten en hondenbezitters. Volgens natuurorganisatie ARK die de Willemswaard momenteel beheerd is de combinatie op zich geen probleem. Maar de runderen hebben wel wat privacy nodig.

Bekijk hier de reportage:

Honden aan de lijn

Aan de toegangshekken zijn bordjes verschenen over de komst van de koeien, met het gebod om honden aan te lijnen. ''We hebben niet de illusie dat iedere hondenbezitter altijd zijn hond aangelijnd kan houden'', zegt Tanja de Bode van de organisatie Free Nature die de kudde beheert. ''Daar gaat het ook niet om. Een hond moet onder appèl zijn.''

En dat is niet alleen voor de runderen maar bijvoorbeeld ook voor hazen of vogels die op de grond broeden. ''Honden verstoren meer'', zegt De Bode. ''Dus die hond moet gewoon luisteren. Dat kun je niet op een bordje zetten daarom is het honden aan de lijn.''

'Fijn karakter'

Ook recreanten kunnen de runderen beter een beetje met rust laten, al hoeven zij volgens de natuurorganisatie niet bang te zijn voor de confrontatie. De Bode: ''Deze dieren hebben echt een heel fijn karakter. Daar hebben we ook op geselecteerd. Ze maken zich niet zo snel druk. Ze hebben wel hun privacy nodig en als wij ze dat geven, is het okay. Ze vallen niet zomaar aan.''

De bedoeling is dat de Hooglanders door selectief te grazen gaan zorgen voor meer soorten planten en dieren in de Willemswaard. ''Ze eten de uiterwaard kaal, maar er blijven ook stukjes die ruig zijn'', vertelt de beheerder. ''De natuur houdt van die variatie. In ruige delen kunnen vogels broeden. In de kale delen zitten meer muizen waar weer torenvalken op af komen. Zo geven ze eigenlijk het hele ecosysteem een boost.''

De komende tijd wordt door natuurorganisatie Ark nauwlettend in de gaten gehouden hoe het met de kudde, de hondenbezitters en recreanten in de Willemswaard gaat.

