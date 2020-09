Marc maakt stripverhaal van Normaals 'Oerend Hard'

Trots laat Marc zijn boek zien. 'Dichter in de Achterhoek' is een graphic novel waarin de Zuthphense grafisch ontwerper en illustrator Marc Weikamp zes bestaande gedichten illustreerde met strips. Poëzie dóór Achterhoekers óver de Achterhoek. "Het allerleukste is dat je iets nieuws maakt van iets dat er al is."

Liedteksten Normaal en Boh Foi Toch

De dichtregels komen van bekende schrijvers, zoals A.C.W. Staring, Hans Achterberg en H.C. ten Berge. "Die wil ik onder de aandacht brengen. Ik vind het hartstikke leuk om daar beeld bij te maken." Ook ging Marc aan de slag met liedteksten van de Achterhoekse bands Normaal en Boh Foi Toch.

"Met poëzie kun je je gang gaan om dingen te verbeelden. Bij literatuur is de achtergrond al ingevuld. Poëzie geeft me daarom ruimte om illustraties te maken."

Maandag is het boek van de drukker gekomen. Een oplage van duizend stuks. "Voor zo'n boekje is dat best wel fors. Dat geeft wel een kick." Dinsdagochtend bracht Marc de eerste doos naar een boekhandel in Zutphen. "Ik heb meteen een foto voor op Facebook gemaakt."

BSA en Norton

Om de poëzieteksten te mogen gebruiken had Marc toestemming nodig. Voor Oerend Hard van Normaal kwam hij terecht bij Bennie Jolink. "Hij zei: 'Je mag het tekenen, maar dan moet er wel een BSA en een Norton in komen'. En dat heb ik gedaan. Ik ben met hem op pad geweest om echte foto's te maken van deze motoren om ze goed te kunnen afbeelden."

Zo ziet een pagina uit Marcs stripboek eruit:



Ilustrator Marc Weikamp maakte een strip bij 'Oerend Hard' Foto: Omroep Gelderland

Voor Jolinks reactie op het resultaat moet Marc nog even geduld hebben. 4 oktober is de boekpresentatie, in besloten kring, waar de -nog levende- schrijvers uiteraard voor zijn uitgenodigd. "Ik hoop dat ze komen."

Expositie

Ook is er een expositie in de maak. "Daar komt werk uit dit boekje te hangen. Maar ook uit vorige boeken van mij. De tentoonstelling 'Poëzie in Beeld' is vanaf 9 oktober te bezoeken in de Koppelkerk in Bredevoort.

Beluister hier het gesprek met illustrator Marc Weikamp:



