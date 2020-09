Hendriks tekent contract bij Go Ahead Eagles

Sam Hendriks heeft een contract getekend bij Go Ahead Eagles. De aanvaller uit Doetinchem hoopt zich na het nodige blessureleed en een mislukt avontuur in België te herpakken in Deventer.

"Mijn terugkeer naar Go Ahead Eagles voelt echt als een frisse herstart", zegt de 25-jarige Hendriks in reactie op zijn overstap. "Hopelijk kan ik snel de draad van mijn eerdere twee seizoenen in Deventer weer oppakken. Het is tijd om het vuurtje weer aan te wakkeren." De Doetinchemmer tekent een contract voor één seizoen in Deventer, met een optie voor een extra jaar.



Hendriks doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap voordat hij vertrok naar Ajax. Na zijn eerste periode in Deventer tekende hij bij OH Leuven in België. Mede door blessureleed werd dit een tegenvallend avontuur. Zijn Belgische werkgever verhuurde hem twee periodes aan Cambuur Leeuwarden, nu keert hij definitief terug naar Nederland.