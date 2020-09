Al drie keer ingebroken bij kinderdagverblijf

We laten beelden zien van een man die in Rhenen geld pint. Hij doet dit op zondagavond 21 juni. Met die pas haalt hij honderden euro’s van de rekening van het Arnhemse kinderopvangverblijf.

Een dag later doet een andere man dit ook een keer, bij dezelfde automaat.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De daders gaan zelfs de grens over met de Arnhemse betaalpas. In het Duitse Elten wordt gepind op zaterdag 20 juni.

De pas zat in een kluisje dat bij de inbraak is opengebroken. Volgens de politie is bij de instelling in Arnhem al drie keer in een jaar tijd ingebroken.

Kun je de politie vertellen wie deze mannen zijn? Bel dan de gratis tiplijn op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2020286055. Er is ook een digitaal tipformulier.