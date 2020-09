Didammers pakken zwerfafvalprobleem aan

“Mensen gooien de rommel die ze niet meer nodig hebben gewoon uit het autoraam. Echt ongelofelijk”, zegt initiatiefnemer Paul Temminglo van Schoon Diem gefrustreerd over het toenemende zwerfafvalprobleem in zijn dorp. “De maat was vol. Daarom heb ik de zwerfafvalbrigade Schoon Diem opgericht.” Hierbij kreeg hij steun van de gemeente Montferland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland: “Dat scheelt een hoop, want als je alles alleen moet doen dan is dat lastig.” De afvalbrigade krijgt onder andere prikkers, hesjes en twee nieuwe afvalcontainers in het dorp. “Deze containers zijn puur en alleen voor zwerfafval. Buitenstaanders kunnen er niets in kwijt.”



Ook de Montferlandse wethouder Oscar van Leeuwen ziet het toenemende probleem van zwerfafval in de openbare ruimte. Volgens hem is de rondslingerende rommel rondom Didam voor veel inwoners een door in het oog: “We krijgen ontzettend veel meldingen binnen van mensen die zich ergeren aan de rotzooi.” De wethouder is dan ook blij met Schoon Diem, maar plaatst ook een kritische kanttekening: “Het blijft natuurlijk bijzonder dat we met een afvalbrigade andermans rommel opruimen. Dit initiatief zou totaal overbodig moeten zijn.”