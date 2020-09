Journalist mishandeld bij autobrand in Rheden: 'Er is een toename van geweld'

Journalist Roland Heitink van Persbureau Heitink in Rheden is in de nacht van maandag op dinsdag mishandeld tijdens het uitoefenen van zijn werk. Hij heeft aangifte gedaan.

Heitink, die ook werkt voor Omroep Gelderland, ging rond 1.00 uur naar een autobrand aan de Massenweg in Rheden. Omdat hij in het dorp woont, was hij er eerder dan de brandweer. "Er hing direct een grimmige sfeer", geeft hij aan.

De brandende auto was vermoedelijk aangestoken en de emoties liepen volgens Heitink hoog op. “Dit zijn wij wel gewend in ons werk. Mensen zien toch hun levenswerk of trots verloren gaan bij incidenten. Veel emotionele waarde kan verloren gaan bij een brand. Bij een ongeval kunnen mensen hun dierbare verliezen. Wij leggen dit op een ethische verantwoordelijke manier vast, met respect voor de betrokkenen en naasten.”

Stomp vol in de buik

De gemoederen liepen uiteindelijk zo hoog op dat een man Heitink vol in zijn buik stompte. "Ik heb er nog behoorlijk last van. Ik ga zo naar de huisarts om te kijken of er niets vitaals geraakt is", zegt hij dinsdagmiddag. Bovendien werd zijn filmcamera afhandig gemaakt, maar dankzij een brandweerman kreeg hij die terug. "Mijn videolamp is wel gestolen, deze is tot heden ook niet meer aangetroffen.”

Heitink vertelt dat hij de agressie toe ziet nemen tegen hem en de ruim 30 fotografen die hij in dienst heeft. "Dat is sinds de coronatijd. Het moet gestopt worden. Je ziet het in het westen, maar nu ook hier."

Bodycam voor excessen

Hierom heeft hij onlangs een bodycam aangeschaft om voor zijn eigen veiligheid excessen vast te kunnen leggen. “Ik hoopte dat het niet nodig was, tot het vannacht mis ging bij de autobrand. Ik werd tijdens het uitoefenen van mijn werk ernstig belemmerd. Meerdere mensen kwamen heel dicht naar mij toe, waarna ik direct vroeg afstand te bewaren. Mede ook voor de coronaregels. Hier werd geen gehoor aan gegeven en ik werd direct bedreigd en geïntimideerd door meerdere mensen.” Met uiteindelijk de klap als uitvloeisel.

De aangifte tegen de man is ter plekke deels opgenomen en zal op een later moment uitgebreider worden vastgelegd. De politie betreurt dat Heitink is mishandeld en zegt de zaak serieus op te pakken.

