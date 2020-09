Afsluiting en omleiding bij ‘Hoofdroute door Hattem’

Uitvoerder Schagen en de gemeente Hattem verwachten dat eind deze week het eerste gedeelte rond het kruispunt Hessenweg – Vechtstraat – Dorpsweg klaar is. Later dan gepland, maar door een productiefout bij de leverancier moeten de betonbanden worden vervangen. Tot aan de IJsselstraat wordt dan de laatste laag asfalt aangebracht. De asfaltdeklaag in de Vechtstraat tot de Waalstraat volgt begin november.

Tot vrijdag afsluiting

Het deel van de kruising Hessenweg – Hilsdijk tot de Vechtstraat is tot vrijdagmorgen 25 september afgesloten. De route Vechtstraat – Dorpsweg blijft wel open. Als je vanaf de Hessenweg richting Albert Heijn of Vechtstraat wilt, gebruik dan de omleidingsroute via Vijzelpad – Scherenenkweg – Waalstraat (en vice versa).

Drempel

De Waalstraat heeft bij de kruising met de Vechtstraat een zgn. inritconstructie gekregen. Deze drempel is nogal fors, zo ervaren veel Hattemers. ‘Deze aansluiting is ontworpen in overeenstemming met de richtlijnen voor een 30 km gebied’, legt uitvoerder Schagen Infra uit. ‘Overigens krijgt de drempel andere opritelementen om de overlast te beperken.’