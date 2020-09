Overvaller Duiven zette winkelmedewerkster mes op de keel

De overvaller heeft zich niet gemeld, dus laten we hem herkenbaar in beeld zien.

Nog even de gebeurtenissen op een rij. Kort na 14.00 uur op zaterdag 12 september meldt zich een man in de broodzaak aan het Eilandplein. Uit zijn jas haalt hij een mes.

Hij bedreigt de winkelmedewerkster en zet haar het mes op de hals. De vrouw zakt naar de grond en de man laat haar los. Hij roept dat hij geld wil. De medewerkster geeft hem dan de kassalade. De overvaller grijpt het papiergeld, stopt het in zijn jas en vlucht.

Na de uitzending van vorige week hebben zich mensen gemeld bij de politie, zegt woordvoerster Anne Coenen. “Een van de getuigen had belangrijke informatie voor ons. Daardoor hebben we uit onderzoek ook kunnen vaststellen dat de dader niet in de richting van de Jumbo is gelopen.” In eerste instantie was dat het verhaal.

De overvaller is ongeveer 25 jaar oud en is iets kleiner dan 1 meter 80. Hij heeft een slank postuur en kort donkerbruin haar. Hij droeg die dag een donkerblauw vest met een rits. Op de linkermouw zat een wit embleem. Verder droeg de overvaller een blauwe spijkerbroek en witte sneakers.

Ben jij of ken je de verdachte? Meld je dan via de tiplijn van de politie op 0800-6070. Wil je jouw tip anoniem doorgeven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het zaaknummer is 2020434234.

