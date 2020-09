Ondernemers maken de balans op: houden ze het hoofd nog boven water?

In de documentaire Corona: je zult maar ondernemer zijn worden meerdere ondernemers gevolgd. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn ze aardig wat ervaringen rijker. Reden genoeg om de balans op te maken.

Walter Jansen van boekhandel Het Colofon: "De eerste reactie was misschien wat dramatisch, want er is niks ergs gebeurd. Maar we hebben het over een boekhandel. Als je gaat praten met een kledingwinkel of een horecazaak hoor je waarschijnlijk een ander verhaal."

Een stuk minder gasten

Eén van die horecaondernemers is Wouter Janssen van Sportsbar 't Huys: "Die sluiting was het meest verschrikkelijke. Wat nu fijn is, is dat we mogen blijven ondernemen. Op dit moment kun je na de grote van je zaak gasten ontvangen."

Hij mag momenteel 58 gasten ontvangen. Een stuk minder dan voorheen, want 'eerder had ik 320 gasten op een zaterdagavond, dus dat is wel een verschil'. Hij heeft verschillende goede afspraken, met bijvoorbeeld de pandeigenaar, kunnen maken om zijn hoofd boven water te houden. "Maar dit moet niet nog twee jaar doorgaan. Dat is niet vol te houden."

De evenementenbranche is misschien nog wel het hardst geraakt, weet ook muzikant Marike Jager. "In augustus had ik op Lowlands willen staan, maar wij zaten lekker op Schiermonnikoog." Wat haar nu bezighoudt? "Ik ben van alles aan het voorbereiden. Ik werk aan een tour en een festival. Maar ik weet van niks of het doorgaat. En daar moet je niet te veel aan denken."

Bekijk de hele documentaire: