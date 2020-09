Raadsleden in de clinch over fusie Wijchen-Druten: ‘Dit is machtsmisbruik’

Alle kiesgerechtigden in Druten worden via een enquête om hun mening gevraagd over de fusie met Wijchen, zo besluit de gemeenteraad. Maar niet iedereen is het eens met de manier waarop die beslissing is genomen. “Dit is een voorstel van ons, dat nu wordt gekaapt door de grootste partij”, klaagt Welzijn Druten.

Het oorspronkelijke plan was om de Drutense gemeenschap aan de tand te voelen over een eventuele fusie met Wijchen door middel van een steekproefonderzoek. Nu heeft de raad besloten dat het beter is om alle kiesgerechtigden bij zo’n opiniepeiling te betrekken. Daarom dienen partijen dinsdagavond een amendement in om het oude plan te veranderen. Dat besluit nam de raad in Wijchen vorige week ook al.

“Dit is eigenlijk een voorstel van ons. We pleiten er al twee jaar voor om iedereen te betrekken bij het fusietraject”, begint Haci Aslan, fractievoorzitter van oppositiepartij Welzijn Druten. Maar omdat zijn fractie het amendement niet heeft geschreven, dient hij het dinsdag ook niet in. Dat wordt gedaan door Kernachtig Druten, de grootste partij van de raad. “Ons idee wordt nu gewoon gekaapt. Het is een mooi voorstel, daar ligt het niet aan. We ondersteunen het dan ook van harte, maar we gaan het stuk niet ondertekenen. Dit is machtsmisbruik, daar doen wij niet aan mee.”

‘Dit kan je niet claimen’

“Iedereen heeft zijn eigen mening, maar dit soort processen kan je niet claimen”, vindt Gerard Worm, fractievoorzitter van coalitiepartij Kernachtig Druten. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond legt zijn fractie uit hoe het onderzoek er precies uit komt te zien. “Daar zie ik het probleem niet van in.”

De politicus benadrukt dat hij altijd iedereen bij het bestuurlijke proces wil betrekken, ongeacht politieke kleur. “We zijn nooit een partij geweest die de oppositie niets gunt. Meningsverschillen zijn juist goed, anders wordt het wel een hele slappe hap. Ik voorzie de komende tijd dan ook gewoon een prima samenwerking met Welzijn Druten.”

