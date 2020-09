Kinderen krijgen lekker buiten les op nieuw groen schoolplein

"Jaaaaaaa!", roept een schooltuin vol kinderen tegen verslaggever Jan Sommerdijk dinsdagmorgen, als hij vraagt of ze er zin in hebben. "Het wordt een leuke dag", denkt directeur Meera Limpens. "We hebben heel veel geluk met het weer."

Frisse lucht, lekker ravotten en een speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren, is de gedachte achter de Nationale Buitenlesdag. En daarbij helpt ook zo'n groen schoolplein: een plek met veel minder tegels en veel meer struiken, bomen, bloemen, water, zand, modder, boomstronken en bovenal een avontuurlijke speelplek.

Groeien

De IKC Dorpsschool heeft als 150ste school subsidie gekregen van de provincie Gelderland om een groen schoolplein van aan te leggen. Dat is voorzien van een ontdek- en leertuin vol met kruiden, lekker ruikende bloemen en eetbare planten.

"De tuin is de afgelopen tijd aangelegd om lekker buiten lessen te kunnen geven. Dat we de Buitenlesdag moesten uitstellen valt nu mooi samen met de opening. De tuin heeft nu goed kunnen groeien", vertelt Limpens. "Er is een blote voeten-pad en bijna alles in de tuin is eetbaar of geschikt om mee te spelen."

Foto: Omroep Gelderland

Het schoolplein krijgt een insectenhotel, een wilgentunnel, een waterpomp, boomstammen en een speeltoestel van boomstammen. Er komen ook een aantal fruitbomen en op het plein komen grote zwerfkeien om op te klimmen en een plek waar water getapt kan worden.

Les van IVN vrijwilligers

"Vrijwilligers van natuureducatie-organisatie IVN geven dinsdag les. We gaan beestjes onderzoeken, de vijver onderzoeken, brandnetels eten. Maar ook taal en rekenen zijn vandaag buiten", vertelt de directeur. "De tuin krijgt een vaste plek in de lessen. Het is belangrijk dat kinderen veel buiten zijn en veel leren over omgaan met het milieu."