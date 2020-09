De Graafschap zorgde vaker voor bizarre uitslag

Nu bijna 47 jaar geleden ging de thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 7-5 verloren. Feyenoord, met sterren als Willem van Hanegem en Wim Jansen, liep binnen een kwartier uit naar 0-3, maar De Graafschap boog dat nog voor rust om naar 4-3. In de tweede helft nam Feyenoord het heft weer in handen en scoorden de Rotterdammers vier keer. Het slotakkoord was van Guus Hiddink: 5-7.

In de historie van het Nederlandse voetbal is de meest doelpuntrijke wedstrijd Feyenoord-Ajax uit 1960. Dat eindigde in 9-5. Andere opvallend grote uitslagen in de historie zijn onder meer-Ajax-Vitesse uit 1972 en Spanje-Malta uit 1983 (12-1), Fortuna Sittard-PSV uit 1999 (6-4), Deportivo La Coruna-AS Monaco (8-3 in 2003) en Ajax-Feyenoord in 1983 (8-2) en ruim een maand geleden Barcelona-Bayern München (2-8).

Een nederlaag waar De Graafschap zich misschien aan vast moet houden, is die van Barcelona in 1994 tegen Real Zaragoza (6-3). Het was een blamage voor de Catalaanse topclub, maar trainer Johan Cruijff zei na afloop dat hij juist in die wedstrijd had gezien waarom Barcelona kampioen zou worden. En dat gebeurde uiteindelijk ook.