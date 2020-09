'Betaal studenten voor quarantaine als besmettingen blijven oplopen'

Studenten betalen om in quarantaine te gaan en zo de verspreiding van het virus te stoppen. Dat is een idee van de Nijmeegse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Het plan wordt deze dinsdag aan burgemeester Hubert Bruls voorgelegd.

De Nijmeegse afdeling van KHN maakt zich zorgen over eventuele aanscherpingen van de maatregelen nu het aantal besmettingen in Nijmegen al dagen oploopt. Maandag waren er meer dan 50 nieuwe gevallen in de Waalstad.

Voorzitter Dennis Dekkers hoopt niet dat de maatregelen die in het westen van het land gelden, ook in Nijmegen gaan gelden. Cafés in de regio Amsterdam-Amstelland moeten bijvoorbeeld om 01.00 uur dicht.

Dekkers wil, als het aantal besmettingen blijft oplopen, de sluitingstijden voor de horeca niet aanpassen. Wel wil hij meedenken om het aantal besmettingen terug te dringen. Bijvoorbeeld door studenten te betalen als ze in quarantaine gaan.

'Stukje financieren'

"Kunnen we niet een regeling voor studenten treffen, waarbij studenten twee of drie weken in thuisisolatie gaan. Als de student daarin mee zou gaan, zou ik dat een stukje willen financieren", zegt Dekkers.

Volgens de voorzitter hebben de studenten het enorm zwaar gehad de afgelopen tijd. "De eerste banen die werden opgezegd, dat waren de studentenbanen. Ze zitten thuis, ze hebben de examenfeesten en introductieweken gemist. Ik leef echt met ze mee."

Overigens is nog niet bekend hoeveel van de besmette mensen studenten zijn.

Voorzitter Dennis Dekkers van de Nijmeegse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland vertelt over het plan: