Snoei schrikt van blamage: 'Triest en De Graafschap-onwaardig'

De trainer uit Didam bleef na de oorwassing in Wijdewormer ogenschijnlijk uiterst kalm. Maar van binnen kookte Snoei ongetwijfeld na de blamage die bij De Graafschap als een mokerslag aankwam. Vooral de eerste helft noemde Snoei uiterst pijnlijk. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Sportief is het mijn zwartste dag bij de club, want op andere gebieden hebben we nog wel wat zwarte dagen meegemaakt."

De reactie van Mike Snoei na de pijnlijke nederlaag:

Woordje over spreken

De trainer uit Didam verloor in dienst van De Graafschap pas twee competitiewedstrijden en dat gebeurde uitgerekend twee maal uit tegen Jong AZ. Vorig jaar werd het 2-1 op een kille novemberavond. Nu, op een zonovergoten sportpark, ging De Graafschap met liefst 7-3 onderuit. Een ongekende blamage. "Hier moeten we maar eens een woordje over spreken met de boys", sprak Snoei met een dunne glimlach om de mond.

Binnen een half uur stond het 3-0 voor AZ. "Ze maken een paar snelle goals via de omschakeling. Het veld werd veel te lang en dat moet je niet doen tegen ploegen als Jong Ajax en Jong AZ. Die kunnen dan gewoon heel goed voetballen."

De Graafschap-onwaardig

De tweede helft speelde De Graafschap agressiever, met meer druk vooruit waarmee de Doetinchemmers lieten zien dat het dus ook anders kan. "Nee, anders moet", vond Snoei. "Toen speelden we wel vooruit en met het mes erop en kwamen we wel in de duels. Maar over de eerste helft was ik echt verrast en enorm teleurgesteld. Ik vond het triest. De Graafschap onwaardig."

Waarheid zeggen

Ook rechtsback Julian Lelieveld wond er geen doekjes om. "Dit is een schande", sprak de Arnhemmer ontgoocheld. "Een enorme vernedering inderdaad. Ik heb er geen verklaring voor. Als ik die wist, had ik er in de wedstrijd wel iets aan veranderd. Hier moeten we goed over praten, elkaar de waarheid zeggen. En er niet te lang in blijven hangen en op naar zondag."

Seuntjens uitgeschakeld

Alles ging maandagavond mis voor De Graafschap, want de titelkandidaat raakte ook nog eens Ralf Seuntjens kwijt met een zware enkelblessure. "Dat kan er ook nog wel bij", meldde Snoei. "Die zijn we een hele tijd kwijt. En dat wil zo'n scheids ook nog een hele discussie met mij aan, maar een veel te late tackle. Zijn enkel klapte dubbel dus daar is iets kapot."