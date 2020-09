Snoei na debacle: 'Triest en De Graafschap-onwaardig'

Vooral de eerste helft deed pijn aan de ogen. "Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt en dit is de zwartste dag in mijn De Graafschap-periode, aldus Snoei. Hij noemt de wedstrijd triest en De Graafschap-onwaardig. "Hier moeten we een woordje over spreken. Ik laat de spelers morgen zelf ook maar wat over zeggen."

Binnen een vloek en een zucht stond het 4-0 voor AZ. "Ze maken een paar snelle goals via de omschakeling. Het veld werd veel te lang en dat moet je niet doen tegen tegenstanders als Jong Ajax en Jong AZ, die gewoon goed kunnen voetballen", aldus Snoei.

De Graafschap-onwaardig

De tweede helft oogde De Graafschap een stuk agressiever en liet de ploeg zien dat het ook anders kan. "Nee, dat het anders moet", aldus Snoei. "Toen speelden we wel vooruit en met het mes erop."

De avond in Noord-Holland werd nog erger, Ralf Seuntjens viel uit met een op het oog zware enkelblessure. "Dat kan er ook nog wel bij. Die zijn we een hele tijd kwijt, zijn enkel klapte dubbel en het zag er niet best uit."