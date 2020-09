Wanprestatie De Graafschap bij Jong AZ (7-3), Seuntjens zwaar geblesseerd

De Graafschap was gewaarschuwd maandag op bezoek bij Jong AZ. Vorig seizoen verloor de ploeg van trainer Snoei immers één competitieduel en dat was uitgerekend in Wijdewormer (2-1). Met vertrouwen arriveerde de titelkandidaat op het zonovergoten trainingscomplex van het grote AZ waar de beloften al enkele jaren hun wedstrijden spelen. Maar opnieuw ging het fout voor De Graafschap, alleen was de nederlaag nu nog veel pijnlijker.

Omschakelen

De Graafschap kwam voor rust overal te laat en werd bij vlagen dronken gespeeld door de talenten van AZ. Na een klein kwartier lag de eerste er al in. Taabouni legde de bal in de verre hoek na een soepele en snelle aanval. De Graafschap stond erbij en keek ernaar. Vijf minuten later maakte Aboukhlal de 2-0, weer uit een omschakelmoment. Oosting, de zoon van Vitesse-trainer Joseph Oosting prikte binnen het half uur de 3-0 tegen de touwen. De Graafschap stelde er nagenoeg niets tegenover.

Speelbal

Toen Evjen tien minuten later voor 4-0 zorgde, namen de frustraties bij De Graafschap zichtbaar toe. De ploeg van Snoei was onherkenbaar in vergelijking met een week geleden toen op eigen veld Roda JC geen poot aan de grond kreeg. Nu was het echter De Graafschap dat achter de tegenstander aanliep en een speelbal was van een ontketend Jong AZ. Vlak voor rust was het opnieuw Taabouni die er al 5-0 van maakte.

Zware blessure Seuntjens

Op wilskracht maakte Ralf Seuntjens er vlak voor rust 5-1 van, maar de wedstrijd was natuurlijk al beslist. Een minuut na die goal klapte de enkel van Seuntjens dubbel na een onbesuisde tackle. De aanvoerder bleef lang liggen op het kunstgras en werd uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen. De vrees is dat het seizoen voor de spits uit Breda er nu al opzit en dat Seuntjens zijn enkelbanden heeft gebroken.

Na rust toonde de Graafschap herstel en via Lieftink werd het 5-2. AZ liep echter in korte tijd weer uit dankzij goals van Reijnders en opnieuw Aboukhlal uit naar 7-3. Tussendoor scoorde Van Mieghem nog op fraaie wijze voor De Graafschap.

Zie ook: LIVEBLOG | Onherkenbaar De Graafschap compleet vernederd bij Jong AZ (7-3)