Veluwse boeren zijn overlast 'Flevolandse' gans spuugzat

Het is een prachtig gezicht: honderden ganzen boven een weiland bij Nunspeet. Maar boer Jaap Vlijm is er minder blij mee. "Nou, hier hebben ze het gras platgelopen en de puntjes er allemaal afgevreten", zegt hij terwijl hij het gras inspecteert. "Voor 20.000 euro hebben ze al aan schade gemeten."

De ganzen komen vanaf het Veluwemeer, in de provincie Flevoland. Er worden wel vogels afgeschoten, maar niet genoeg. Dit jaar zijn er zo'n 500 ganzen afgeschoten, zo'n 10 procent van het totale aantal. "Er worden er veel meer geboren dan er afgeschoten worden", vertelt boer Vlijm. "Dus het worden er elk jaar meer."

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

Beleid

Het probleem ontstaat omdat de provincie Flevoland een ander beleid heeft dan Gelderland. Zo mogen in Gelderland de eieren worden 'geschud'. Dat betekent dat de eieren onklaar worden gemaakt. De gans heeft dat niet door en blijft op het ei broeden dat dus helemaal niet uitkomt. Op die manier kan de geboorte van nieuwe ganzen worden afgeremd. Dat mag in Flevoland niet en dat is raar, vindt de lokale fractie van de SGP in Nunspeet.

"Honderd meter verderop is het beleid Flevoland", wijst SGP-raadslid Gerrit Polinder naar de overkant. "Hier is het beleid Gelderland. Als dat beleid niet hetzelfde is, dan is het dweilen met de kraan open aan deze zijde van het Veluwemeer. En dat is niet wat we willen."

Boer Vlijm vult aan: "Het beleid van Flevoland moet aangepast worden. Het moet hetzelfde gaan als in Gelderland, dan zijn we van het probleem af. Niet alleen voor onze de agrarische sector, maar ook voor de recreatie en de watersporters en voor de gezondheid van het water. De ganzen poepen ook allemaal in het water en daar wordt het vies van."