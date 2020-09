Na 'gigantische investering' is spoorwegovergang in Aalten nu veilig

"Er wonen hier heel veel mensen die paarden hebben en de overweg wordt regelmatig gebruikt door ruiters", weet Wendy Ketelaar-Nijhof die vlakbij de overgang woont en zelf meerdere paarden heeft. "Het zit al de hele zomer dicht, dus ik ben blij dat we er weer overheen kunnen.



Twee jaar geleden ging het op de bewuste spoorwegovergang nog gruwelijk mis. Een 19-jarige jongen kwam om het leven nadat zijn auto werd geschept door een trein. Kort daarna werd de overweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.



Sindsdien zijn het vooral wandelaars en ruiters die gebruik maken van de overgang. “Na het ongeluk werden betonblokken geplaatst, maar dat was zo'n smalle doorgang; als je daar met een paard doorheen zou gaan en hij zou weigeren bij het volgende blok, dan krijg je pas echt een levensgevaarlijke situatie."

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

Meer spoorwegovergangen aanpakken

Spoorwegbeheerder ProRail heeft samen met de gemeente Aalten, het ministerie en de provincie besloten om de overweg te beveiligen in plaats van te sluiten. “Wij zijn blij dat we deze overweg aan hebben kunnen pakken”, zegt Anne Zwiers directeur overwegen bij ProRail. “We hopen dat daarmee de veiligheid weer groter is geworden voor trein- en wegverkeer in deze gemeente.”



Samen met overheden en grondeigenaren wil ProRail nog meer spoorwegovergangen aanpakken. “Van de 180 openbaar toegankelijke overwegen van dit type zijn er nu bijna zestig weg. Voor 2024 is de rest aan de beurt”, aldus Zwiers.

Kosten tussen de één en twee miljoen

Omdat vooral ruiters nog groot belang hebben bij de overgang aan de Tuunterweg is deze niet verwijderd. En dat zal geen beslissing over één nacht ijs geweest zijn, want door de complexiteit van het systeem kost het aanbrengen van die beveiliging tussen de één en twee miljoen euro.



“De techniek die hierachter zit, dat kost nog wel een beetje”, legt wethouder Martin Veldhuizen van de gemeente Aalten uit. “Veiligheid gaat boven alles.” Het is een gezamenlijk project tussen het Rijk, de provincie en de gemeente. “We hebben allemaal wat geld in de pot gedaan en kunnen realiseren.”

Overgang Kleuverspad

In de toekomst wil Aalten ook de overgang aan het Kleuverspad nog aanpakken. “De bedoeling is dat daar een parallelweg naast komt te liggen”, zegt Veldhuizen. “De overweg zelf gaat dan dicht en dan is het een kleine 150 meter omlopen naar de beveiligde overgang aan de Buninkdijk.”