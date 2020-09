Voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel niet in alle Gelderse teststraten

Vanaf maandag krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij coronatesten. Dat geldt alleen niet voor de Gelderse teststraten van Harderwijk en Zelhem. Dat is om de snelheid voor hen erin te houden, legt een woordvoerder uit. De monsters van die teststraten gaan namelijk naar laboratoria in Duitsland. Dan duurt het langer voor de uitslag er is, vanwege de transporttijd.

De doelstelling van alle Gelderse veiligheidsregio's is namelijk dat verzorgend en onderwijsgevend personeel 's ochtends wordt getest en dezelfde dag nog uitsluitsel heeft. Of dat ook gaat lukken is de vraag. "Ik hoop dat we het gaan halen", tempert een woordvoerder de verwachtingen.

Voor de teststraten in Apeldoorn, Velp, Ede, Nijmegen en Tiel geldt dat er in de ochtend voorrangsblokken worden ingeruimd. De maatregel is tijdelijk, totdat er weer voldoende capaciteit is om alle testaanvragen te behandelen.

Voorrang onder voorwaarden

Niet al het zorg- en onderwijspersoneel mag zonder meer gebruikmaken van de voorrang. Zo moet een zorgmedewerker 'onmisbaar' zijn voor de continuïteit van de zorg en niet te vervangen door een collega. Voor leraren geldt de prioriteit alleen als daarmee wordt voorkomen dat een klas naar huis moet. Die beslissing neemt de schoolleider.

Voor de kinderopvang en andere 'vitale beroepen' geldt de maatregel niet.

