Corona verspreidt zich snel in Nijmegen: 56 nieuwe besmettingen

In Nijmegen zijn veel meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan in andere grote Gelderse steden. Dat blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het RIVM.

In het afgelopen etmaal testte in Nijmegen 56 mensen positief. In Arnhem testte 16 mensen positief, in Apeldoorn 19 mensen en in Ede 16.

In Wageningen - waar een paar weken geleden vooral veel studenten besmet raakten - zijn nu maar twee mensen positief getest. Alleen in de vier grote steden waren meer positieve gevallen dan in Nijmegen.

Onderzoek naar haard

De gemeente Nijmegen laat weten dat wordt onderzocht waar de nieuwe besmettingen vandaan komen en dat daarna wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

In totaal zijn er in Gelderland 225 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag waren het nog 130 besmettingen. Ook toen sprong Nijmegen er al uit met 49 besmettingen.