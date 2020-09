Loonwerkers balen van werkzaamheden op Elburgerbrug: 'Dit kost ons heel veel tijd'

Het verkeer op de Elburgerbrug moet sinds maandag rekening houden met fikse vertragingen. Door werkzaamheden is maar een rijstrook open, wat leidt tot lange files. Loonwerkersbedrijf Van Spijkeren uit Doornspijk, die dagelijks met grote voertuigen over de brug komt, baalt er flink van. "Ik weet natuurlijk niet hoeveel werk het is om een brug te onderhouden, maar dit kost ons heel veel tijd."

De Elburgerbrug verbindt Elburg met Flevoland en wordt veelvuldig gebruikt voor woon-werkverkeer. Tot 10 oktober is er nog verkeershinder omdat de betonlaag onder het asfalt wordt gerepareerd.

Zie ook: Wekenlang verkeershinder door werk aan Elburgerbrug

Kostbare minuten

Loonwerkersbedrijf Van Spijkeren werkt momenteel met zes man op het land. In deze tijd van het jaar zijn ze vooral druk met mais hakselen. Omdat een groot deel van de klanten in Flevoland zit, maakt het bedrijf veel gebruik van de Elburgerbrug. Maar nu er weer aan wordt gewerkt, kost dat per ritje kostbare minuten.

Henk van Spijkeren vertelt dat zijn zoon maandagmiddag 50 minuten in de file stond. Omdat de brug de enige oversteek is tussen Elburg en Flevoland, kan er alleen worden omgereden via Harderwijk. "Dat kost per enkele reis 45 minuten en is lastig rijden met 14 rotondes en veel fietsers op de weg."

Extra verkeersregelaars

De provincie Flevoland laat bij monde van een woordvoerder weten dat ze gezien hebben dat het op de eerste dag van de werkzaamheden de hele dag druk was op de brug: "We weten dat er veel landbouwvoertuigen onderweg zijn, ook buiten de spits. Daarom zetten we nu van 6.00 tot 20.00 uur verkeersregelaars in." Aanvankelijk zouden die alleen tijdens de spits aanwezig zijn, want de rest van de dag zouden verkeerslichten aangeven wie de brug over mag.

Ook na vandaag zal de provincie Flevoland blijven monitoren of ze de verkeershinder verder kan terugdringen. Daarnaast snappen ze de frustratie van de loonwerkers: "Wij proberen normaal buiten het oogstseizoen te werken, maar de brug is zodanig beschadigd dat dit niet kon wachten."

Politiek stelt vragen

Maroeska Veldkamp-Magre is raadslid bij de ChristenUnie, de grootste partij in Elburg. Zij maakt zich al langer druk over de brug. Het onderhoud is in handen van de provincie Flevoland, daarom heeft ze de fracties van Provinciale Staten van zowel Flevoland als Gelderland gevraagd om vragen te stellen over hoe het kan dat het onderhoud zolang duurt.

"Het onderhoud zorgt voor veel file en wordt ook niet altijd goed gecommuniceerd, en als je eenmaal in de file staat is er geen weg meer terug", benadrukt ze. Naast de vragen zijn er vanuit inwoners ook ideeën voor een aquaduct. Veldkamp hoopt dat er goed naar ze geluisterd wordt, 'zodat er een structurele oplossing komt'.