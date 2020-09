Hanneke maakt een jurk van plastic afval uit de IJssel

River Fashion. Zo noemt Hanneke Siebelink de kleding van duurzame stof die komend voorjaar in haar zaak in Zutphen te koop zal zijn. Gemaakt met plastic afval dat uit de vlakbij gelegen IJssel is opgevist.

Hanneke runt haar kledingzaak in de Hanzestad al 21 jaar. Ze richt zich daarbij vooral op duurzame stoffen en dus op mode die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaat. De River Fashion-stof die voor een deel uit gerecycled IJssel-plastic en voor een deel uit hennep zal bestaan is ontwikkeld met hulp van Universiteit Maastricht en met steun van het Zutphense Cleantech Center.

IJsselplastic verweven met hennep

Het uit de rivier geviste afval wordt door een Arnhems bedrijf schoongemaakt, gesorteerd (niet alle plastic is geschikt) en tot een draad verwerkt. Het plastic materiaal (mono-polyester) wordt dan in een weverij gecombineerd met hennep. Het stevige eindproduct is verrassend zacht en lijkt qua stof een beetje op een mix van katoen en linnen.

Hanneke Siebelink kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten door haar ouders. Ze groeide op op een klein landgoed met een prachtige tuin in de buurt van Zelhem. Toch duurde het even voor ze wat werk betreft helemaal haar plek had gevonden. "Toen ik op een midzomerfair op het landgoed van mijn ouders een modeshow zag met kleding van hennep was ik verkocht. Ik had een hele goede baan, maar toen ging het roer om."

Mode-industrie heel vervuilend

De wetenschap dat de mode-industrie één van de meest vervuilende bedrijfstakken is was voor Hanneke een belangrijke reden om zich op duurzame stoffen te storten. "Ik kan de wereld niet in m'n eentje verbeteren, maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid." Ze biedt in haar winkel kleding aan gemaakt van onder meer hennep, bamboe en gerecycled plastic.

Schone IJssel, schonere oceanen

River Fashion is voor haar een nieuw hoogtepunt qua duurzame kleding. "Hoe dichtbij wil je het hebben? Hoe tastbaar en circulair kun je het maken? Veel mensen zullen een binding hebben met het product. Textiel met afval uit de IJssel bij Zutphen." Als alles volgens plan loopt is de eerste collectie jurken, broeken en shirts komend voorjaar te koop. De IJssel en de oceanen zijn daardoor ook weer een stukje schoner en de milieubewuste klant kan voor de dag komen met zijn of haar plastic soepjurk of plastic soepbroek. En Hanneke hoopt dat mensen dan ook meer gaan beseffen hoe belangrijk het hergebruiken van afval is.

Het verhaal van River Fashion is woensdag 23 september vanaf 17.20 uur te zien in het Omroep Gelderland-programma Groene Koppen, gepresenteerd door Harm Edens.