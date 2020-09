Dit Arnhemse bedrijf maakt steigers en bruggen van plastic afval

In de achterbak van een grote SUV ligt een enorme zak vol ingezameld zwerfafval. Behalve blikjes zit er vooral heel veel plastic in de big bag. Normaal gesproken gaat al dat plastic rechtstreeks de verbrandingsoven in. Het is te vervuild om er petflessen of andere nuttige producten van te maken. Het plasticrecyclebedrijf ziet het afval als nuttige grondstof en maakt er onder meer vlonders, paaltjes en dakpannen van.

Bekijk in de video hoe dat gebeurt. De tekst gaat daaronder verder.

Jaarlijks produceren we in Nederland 1.650 miljoen kilogram plastic afval, hiervan wordt 990 miljoen kilo verbrand. Dat is meer dan de helft dus. Het oude plastic is niet meer geschikt om te recyclen tot nieuwe producten. Save Plastics gebruikt juist dat afval om nieuwe producten mee te maken.

Bruggen en flatgebouwen

Directeur Bram Peters ziet plastic afval als de grondstof van de 21ste eeuw. Het feit dat het eeuwig duurt voordat afgedankt plastic is afgebroken, ziet hij als grootste voordeel. "Plastic is onverwoestbaar en daarom hartstikke milieuvriendelijk. We veranderen oud plastic in nieuwe duurzame producten." Het bedrijf smelt laagwaardige plastics om tot banken, lantaarnpalen en zelfs bruggen en steigers.

Eerder bouwde Peters al een kantoor en huis van oud plastic. Het bedrijf zegt te streven naar een wereld waarin geen plastic afval meer bestaat. Om te voorkomen dat de kunststof bouwmaterialen de omgeving vervuilen met microplastics wordt aan het product een UV-stabilisator toegevoegd. Hierdoor breekt het gerecyclede plastic niet af door het schijnen van de zon. De ontwikkeling van plasticrecycling staat nog in de kinderschoenen. Peters voorziet dat flatgebouwen in de toekomst worden gemaakt van plastic.

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland de vierde aflevering van het programma Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Deze keer praat Harm met Hanneke Siebelink. Hanneke ontwierp een kledinglijn gemaakt van zwerfplastic uit de IJssel.

