Oud-trainer Kistemaker opgenomen in ziekenhuis

Oud-trainer Kistemaker ligt in het ziekenhuis. Foto: REGIO8

Oud-trainer Simon Kistemaker (80) van De Graafschap is zondag opgenomen in het ziekenhuis. Supporters roepen op om 'De Kist' door het insturen van een videoboodschappen.

Kistemaker ligt momenteel in het ziekenhuis in Alkmaar waar hij wordt onderzocht. "Hij wil graag naar huis en ze kijken of dat kan", schetst Sjoerd Weikamp, supporter en lid van de raad van commissarissen bij De Graafschap. Hij staat in nauw contact met de familie van de oud-trainer.

'Gaat rug rechten'

"Het laatste geluid dat ik hoorde, is dat hij wel weer wat praatjes begint te krijgen. Zo maakte hij wat grapjes aan de telefoon. Deze man is al zo vaak voor de dood weggetrokken. Hij gaat zijn rug wel weer rechten." De opname van Kistemaker, die in het verleden onder meer kampte met darmkanker, komt na een zomer waarin hij zijn echtgenote Thea verloor.

De situatie is voor Weikamp reden om een oproep te doen aan mede-supporters. "Het mag niet zo zijn dat de grote Kist ook maar nadenkt over opgeven, dus ontstond samen met de familie het idee om hem met filmpjes een hart onder de riem te steken." Inmiddels stromen tientallen video's binnen bij de commissaris, onder meer van oud-speler Michel van Oostrum. "Als je dat allemaal achter elkaar plakt, hebben we een boodschap die zegt: nooit opgeven. Ik hoop dat die oproep goed aankomt."

Ongeslagen kampioen

De Graafschap werd in 1991 onder leiding van de 80-jarige Kistemaker ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Pas na het behalen van de titel verloor de ploeg een wedstrijd. Na zijn periode in Doetinchem was 'De Kist' onder meer nog trainer bij FC Utrecht en Telstar.